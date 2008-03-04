ایتالیاییها "روبات ماه نورد" جایزه گوگل ایکس پرایز را ساختند

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان پلی تکنیک میلان، دانشگاه تورینو، دانشگاه ساپینتزای رم و دانشگاه فدریکوی دوم ناپل در راستای رقابت جایزه 30 میلیون دلاری "گوگل ماه ایکس پرایز" (Google Lunar X Prize) در پروژه ای با عنوان "تیم ایتالیا" یک روبات ماه نورد را طراحی و ساخته اند.

براساس گزارش روزنامه "لارپوبلیکا" این روبات که به احترام "آمالیا ارکولی- فینزی"، سرپرست این تیم تحقیقاتی "آمالیا" نامگذاری و کاملا با اعتبارات خصوصی ساخته شده است، توانایی حرکت و کاوش روی ماه را دارد.

رقابت "گوگل ماه ایکس پرایز" با هدف جذب توان علمی دانشمندان دنیا در ساخت روباتها و کاوشگرهایی است که با حداقل هزینه، توانایی حرکت روی ماه را دارند. از مجموع جایزه 30 میلیون دلاری "گوگل ایکس پرایز"، 20 میلیون دلار به کسانی که یک کاوشگر ارزان را ساخته و آن را در ماه فرود آورند و 2 پاداش پنج میلیون دلاری هم به کسانی که موفق شوند کاوشگر خود را در سطح ماه بیش از 500 متر حرکت دهند و یا کسانی که روبات ماه نورد خود را در نزدیکی بقایای فضاپیمای آپولو فرود آورند، اعطا می شود.

یکی از شروط اصلی شرکت در این رقابت این است که حداقل 90 درصد از هزینه های ساخت روبات کاوشگر را بخش خصوصی تامین کرده باشد.

تاکنون 10 تیم از سراسر دنیا برای شرکت در این رقابت اعلام آمادگی کرده اند.