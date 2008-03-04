رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا به دیدار مشرف رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دریادار "مایکل مولن" برای دومین بار در یک ماه جاری در ساعات ابتدایی صبح امروز وارد پاکستان شد تا مذاکراتی را با یکی از مهمترین همپیمانان آمریکا در امر مبارزه با تروریسم انجام دهد.

در همین رابطه "رشید قورشی" سخنگوی رئیس جمهوری پاکستان اعلام کرد که بر اساس برنامه ریزیها، رئیس ستاد مشترک آمریکا با پرویز مشرف دیدار خواهد کرد.

مقامهای نظامی پاکستان نیز اعلام کردند که دریادار مولن مذاکراتی را با مقامهای ارتش پاکستان انجام خواهد داد.

این سفر در حالی انجام می شود که مایکل مولن کمتر از یک ماه قبل، پس از انتخابات پارلمانی پاکستان در تاریخ 29 بهمن به پاکستان سفر کرده بود.

از سوی دیگر این سفر در حالی انجام می شود که روزنامه نیویورک تایمز در شماره روز شنبه 11 اسفند ماه خود با افشای یک سند محرمانه پنتاگون اعلام کرده بود که آمریکا در نظر دارد به منظور آموزش گروه های شبه نظامی پاکستان برای مبارزه با القاعده و طالبان 100 مربی ویژه نظامی خود را به این کشور اعزام کند.