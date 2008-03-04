افزایش 69 میلیون سفر از طریق مترو در سال جاری

به گزارش خبرگزاری مهر ، شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: در روز چهارشنبه مورخ 8/12/86 تعداد سفرهای انجام شده در شبکه متروی تهران به رقم 981/ 656 / 1 رسید که بالاترین حد از ابتدای راه اندازی مترو در تهران می باشد.

براساس این گزارش ، این میزان نسبت به شلوغ ترین روز سال قبل ، حاکی از افزایش 17 درصدی تعداد مسافران مترو است.

شایان ذکر است ، از ابتدای سال 86 تا تاریخ 10/12/86 تعداد سفرهای انجام شده با مترو بالغ بر 399 میلیون سفر بوده است که نسبت به کل سال 1385 ، 69 میلیون سفر ( معادل 21 درصد) افزایش دارد.

استقبال شایان توجه مردم از شبکه متروی تهران، ضرورت افزایش ظرفیت خطوط فعلی و گسترش و توسعه سایر خطوط و ایستگاههای مترو را بیش از پیش فراروی مسئولان قرار داده است.