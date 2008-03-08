کاهش 73 درصدی ارزش کالاهای وارداتی همدان

محمد شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان گفت: تا پایان بهمن ماه امسال بیش از دو هزار و 150 فقره اظهارنامه صادراتی به میزان 65 هزار و 349 تن کالا به ارزش 55 میلیون دلار برای صادرات و واردات کالا تنظیم شده است.

شهبازی با بیان اینکه تعداد اظهارنامه‌ها و وزن کالاهای صادراتی در مدت مشابه سال قبل به ترتیب حدود یک هزار و 800 فقره و 41 هزار و300 تن و ارزش دلاری آن حدود 41 میلیون دلار بوده است، اظهار داشت: عمده ‌کالاهای صادراتی را کشمش تیزابی، موم زنبور، پلاستیک ضد اشعه برای گلخانه‌، لوله‌ PVC ، انواع سنگ‌ها، گل رس، سنگ شکن کوبیت و صنایع دستی و شیشه‌ای تشکیل می دهند.

وی مهمترین مقصد این کالاها را امریکا، ‌انگلستان، کانادا،‌ اسپانیا، آلمان و فرانسه عنوان کرد و اظهار داشت: در یازده ماه سال 86 حدود 105 فقره اظهارنامه تنظیم شده و ارزش دلاری آن حدود 11 میلیون دلار است.

مدیر کل گمرک همدان تصریح کرد: واردات 11 ماهه‌ سال 86 نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن 11 درصد کاهش و از لحاظ تعداد اظهار نامه 59 درصد افزایش داشته است.

شهبازی عمده‌ترین کالاهای وارداتی به استان را بذر سیب زمینی، دستگاه بذر کار کاشت مستقیم، ماشین جوش، پروفیل، پروفیل چوب، قطعات ماشین آلات بافندگی دانست.