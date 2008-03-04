ناو آمریکایی تصمیم ثابت ما را برای تشکیل دولت وحدت ملی تغییر نمی دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن،"نواف الموسوی" مسئول روابط خارجی حزب الله لبنان اظهار داشت : اگر هدف از اعزام ناوگان جنگی آمریکا به منطقه بالابردن روحیه کسانی است که در داخل لبنان هستند؛ این بیانگر ضعف آنها است. و اگر هدف از آن تشویق به انتخاب رئیس جمهور در لبنان از طریق نصف به علاوه یک است، باید گفت: وجود این ناوگانها تاثیری بر تصمیم ثابت مخالفان ندارد. و ما آن را مساوی با خودکشی سیاسی گروههایی می دانیم که تسلیم دخالتهای آمریکا هستند.

وی افزود: اگر در آمریکا کسی به دخالت نظامی در لبنان فکر می کند ما می گوییم که این مسئله نشانه ای برای نزدیک شدن ما به هدفمان یعنی پیروزی است.

به گزارش مهر، در حالی که لبنان از بحران سیاسی رنج می برد، دولت آمریکا روز پنجشنبه نهم اسفند، در اقدامی تحریک آمیز و با هدف حمایت از جریان حاکم بر لبنان(14 مارس)، ناو جنگی "یو اس اس کول" را به سواحل لبنان اعزام کرد.

"مایکل مولن" رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در این رابطه ادعا کرد که این ناو به بحران ناشی از انتخاب رئیس جمهوری در لبنان ربطی ندارد و تنها با هدف تقویت امنیت و ثبات در خاورمیانه به این منطقه اعزام شده است.