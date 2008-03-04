آسمان در اسفند 86

به گزارش خبرگزاری مهر، 16 اسفندماه هلال صبحگاهی صفر با چشم غیر مسلح قابل رویت است. 17 اسفند ماه - زمین و خورشید در یک راستا قرار می گیرند.

22 اسفند، ماه و خوشه پروین با یکدیگر مقارن می شوند که این پدیده برای عکاسی از ابتدای شب جذاب است.

23 و 24 اسفندماه، بارش شهابی گامای صورت فلکی گونیا (خط کش) با تعداد 4 شهاب در ساعت ( ZHR) اتفاق می افتد که به علت کم بودن تعداد این بارش جاذبه ای ندارد.

25 اسفند ، نیز مقارنه ماه و مریخ رخ می دهد که این پدیده در آسمان قابل رصد نیست.

همچنین 29 اسفند ماه و زحل با یکدیگر مقارن می شوند.

همچنین طلوع زهره در روشنایی صبح نیز در این ماه رخ می دهد. ساعتی قبل از طلوع خورشید از آسمان شرق طلوع می کند بنابراین این سیاره در تمام طول روز در آسمان واقع است ولی به خاطر نور خورشید، قابل رصد و رویت نیست. البته گاهی اوقات زهره درخشان ترین سیاره منظومه را می توان با شرط معین بودن مکان از قبل و در حالت (دورین شرقی) با چشم عادی و یا دوربین دو چشمی در روزه مشاهده نمود. این سیاره در طول این ماه از دو صورت فلکی "جدی" و "دلو" در مسیر دایره البروج می گذرد.

مرکز علوم و ستاره شناسی تهران، مشاهده مریخ از ابتدای شب تا ساعتی قبل از سحر را از دیگر وقایع نجومی اسفندماه اعلام کرد.

این سیاره سرخ در محدوده دو صورت فلکی ثور و جوزا قرار دارد. رنگ این سیاره نشانه خوبی برای یافتن آن است از آنجایی که این سیاره در روز از سوی شرق آسمان طلوع می کند، با غروب خورشید و تاریک شدن آسمان می توان این سیاره را به خوبی رصد کرد.

مشتری نیز در این ماه قبل از طلوع آفتاب طلوع می کند و اگر در این افق آلودگی نوری و غبار وجود نداشته باشد می توان این سیاره را قبل از طلوع خورشید در ارتفاع پایین در شرق آسمان و در صورت فلکی قوس رصد کرد اگر این رصد با تلسکوپ صورت گیرد، برخی از اقمار گالیله ای مشتری به خوبی قابل رصدند.

همچنین مشاهده زحل از ابتدای شب تا صبح از دیگز وقایع نجومی اسفندماه اعلام شده است. این سیاره در طول ماه اسفند در صورت فلکی اسد در مسیر دایره البروج و در فاصله کمی از ستاره قلب الاسد قرار دارد.