  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۸ اسفند ۱۳۸۶، ۱۴:۰۰

1892 پروژه زود بازده جهاد کشاورزی نیشابور به بانکها معرفی شد

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر جهادکشاورزی شهرستان نیشابور گفت: از ابتدای سال 85 که تسهیلات بنگاههای زود بازده ابلاغ شده، تعداد هزار و 892 پروژه با اعتبار هزار و 647 میلیادر و 460 میلیون ریال به بانکها معرفی و موفق به اخذ تسهیلات شده اند.

علی دهباشیان در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور افزود: از تعداد هزار و 892 پروژه بنگاههای زودبازده با اعتبار هزار و 647 میلیارد و460 میلیون ریال که به بانکها معرفی شده اند تاکنون 858 پروژه با اعتبار 300 میلیارد و 929 میلیون ریال جذب شده که این پروژه ها می تواند برای سه هزار و 9  نفر شغل ایجاد نماید و از این تعداد تاکنون 574 پروژه آن به بهره برداری رسیده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نیشابور یاد آور شد: علاوه بر جذب تسهیلات زود بازده تعداد 145 نفر با اعتبار 15 میلیارد 312 میلیون ریال برای اخذ تسهیلات خرید کمباین و تراکتور و تعداد 28 نفر از اعتبارات سفر  وزیر جهاد کشاورزی به میزان شش هزار و 500 میلیون ریال و همچنین تعداد 331 نفر از اعتبارات سفر ریاست محترم جمهوری در زمینه اصلاح احیا و جایگزینی باغات به میزان 10 میلیارد و 349 میلیون ریال به بانکها معرفی شده اند.

وی در خصوص جذب اعتبارات بند (د) تبصره 3 آبیاری تحت فشار اظهار داشت: تا کنون تعداد 178 پروژه به مبلغ 30 میلیارد ریال پیشنهاد شده و در دست اقدام است که تعداد47 پروژه با اعتبار 14 میلیارد و947 میلیون ریال آن به بانکها معرفی شده اند.

مدیر جهاد کشاورزی نیشابور در خصوص افزایش تولید و تامین نقدینگی دامی افزود: تاکنون مبلغ 83 میلیارد و220 میلیون ریال در زمینه افزایش تولید پرواربندی و نقدینگی مرغداران و سرمایه در گردش تولیدکنندگان به شهرستان ابلاغ شده که هم اکنون در حال معرفی متقاضیان به بانکهای عامل هستیم.
 
 

کد مطلب 649561

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها