1892 پروژه زود بازده جهاد کشاورزی نیشابور به بانکها معرفی شد

علی دهباشیان در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور افزود: از تعداد هزار و 892 پروژه بنگاههای زودبازده با اعتبار هزار و 647 میلیارد و460 میلیون ریال که به بانکها معرفی شده اند تاکنون 858 پروژه با اعتبار 300 میلیارد و 929 میلیون ریال جذب شده که این پروژه ها می تواند برای سه هزار و 9 نفر شغل ایجاد نماید و از این تعداد تاکنون 574 پروژه آن به بهره برداری رسیده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نیشابور یاد آور شد: علاوه بر جذب تسهیلات زود بازده تعداد 145 نفر با اعتبار 15 میلیارد 312 میلیون ریال برای اخذ تسهیلات خرید کمباین و تراکتور و تعداد 28 نفر از اعتبارات سفر وزیر جهاد کشاورزی به میزان شش هزار و 500 میلیون ریال و همچنین تعداد 331 نفر از اعتبارات سفر ریاست محترم جمهوری در زمینه اصلاح احیا و جایگزینی باغات به میزان 10 میلیارد و 349 میلیون ریال به بانکها معرفی شده اند.

وی در خصوص جذب اعتبارات بند (د) تبصره 3 آبیاری تحت فشار اظهار داشت: تا کنون تعداد 178 پروژه به مبلغ 30 میلیارد ریال پیشنهاد شده و در دست اقدام است که تعداد47 پروژه با اعتبار 14 میلیارد و947 میلیون ریال آن به بانکها معرفی شده اند.

مدیر جهاد کشاورزی نیشابور در خصوص افزایش تولید و تامین نقدینگی دامی افزود: تاکنون مبلغ 83 میلیارد و220 میلیون ریال در زمینه افزایش تولید پرواربندی و نقدینگی مرغداران و سرمایه در گردش تولیدکنندگان به شهرستان ابلاغ شده که هم اکنون در حال معرفی متقاضیان به بانکهای عامل هستیم.



