اخبار کوتاه حوزه هنری

به گزارش خبرگزاری مهر، واحد خبر حوزه هنری اعلام کرد در این اردوی هنری آموزشی که به ابتکار مدرسه کارگاهی فیلمنامه‌نویسی و خانه عکاسان حوزه هنری برگزار شد، 65 هنرجو سینما و عکاسی سئوال‌های خود را درباره شگرد و تکنیک‌های فیلمنامه‌نویسی به بحث گذاشتند.

هنرجویان این اردو همچنین از بخش‌های مختلف کارخانه‌های صنعت پتروشیمی مستقر در عسلویه نیز بازدید کردند. رئیس سازمان توسعه سینمایی سوره و مدیر موسسسه هنرهای تصویری حوزه هنری نیز با حضور در این اردو، درباره اهمیت و تاثیر فیلمنامه‌نویسی در پیشرفت و اثرگذاری سینمای ایران سخنرانی کردند.

اردوهای هنری و آموزشی خانه عکاسان و مدرسه کارگاهی فیلمنامه‌‌نویسی حوزه هنری از این پس به طور مرتب در یکی از شهرستان‌های کشور برگزار خواهد شد.

* معرفی وبسایت‌های برتر حوزه هنری

جشنواره وبسایت‌های حوزه هنری فردا چهارشنبه 15 اسفند با اعلام سایت‌های برگزیده به کار خود خاتمه می‌دهد.

این جشنواره به کوشش شرکت نوین‌گامان رایانه‌ای (نگار) حوزه هنری با هدف توسعه ‌تولید کیفی محتوای سایت‌های ستادی و استانی، تبیین جایگاه و قابلیت‌ پایگاههای اینترنتی در تحقق اهداف کلان حوزه هنری و همچنین کمک به ‌توسعه دانش، افزایش مهارت‌ و استفاده از ظرفیت‌های فناوری ارتباطات و اطلاعات در انتقال دقیق و سریع مفاهیم فرهنگی و هنری برگزار شده است.

حوزه هنری با بیش از 40 سایت استانی و ستادی در پی انتقال تجربه‌ها و دستاوردهای هنرمندان خود از رهگذر ابزار اینترنت بوده و برای نیل به این هدف مسابقه "جشنواره وبسایت‌های حوزه هنری" را برگزار کرده تا از طریق آن، اهمیت رسانه‌ اینترنت و میزان تاثیرگذاری آن بر مخاطب برای پرسنل این سازمان تشریح شود.

نخستین جشنواره وبسایت‌های حوزه هنری با پایان رقابت هشت سایت ستادی و 23 سایت استانی فردا در حوزه هنری به کار خود پایان می‌دهد.

* راهیابی آثار عکاسان اراکی به جشنواره ولش انگلیس

عکس‌های اجتماعی چهار عکاس حوزه هنری استان مرکزی به جشنواره بین‌المللی عکس ولش انگلستان راه پیدا کرد.

حمیدرضا مجیدی، امیر قادری، علی صاحب‌الزمانی و فاخته جلایرنژاد عکاسانی هستند که آثار آنها به این جشنواره راه یافته است. برگزیدگان جشنواره ولش در سه موضوع آزاد، طبیعت و مسافرت اردیبهشت 87 معرفی می‌شوند.