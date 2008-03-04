افتتاح رستوران دانشجویی دانشگاه تهران با حضور فرهاد رهبر

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان کوی دانشگاه تهران پیش از این از احداث این رستوران خبر داده بودند.
همچنین اعلام شده بود که سالن چند منظوره ورزشی و آمفی تئاتر خوابگاه دخترانه فاطمیه دانشگاه تهران در آستانه افتتاح قرار دارند.
رستوران دانشجویی مجموعه خوابگاههای دخترانه شهید چمران دانشگاه تهران فردا با حضور فرهاد رهبر افتتاح می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان کوی دانشگاه تهران پیش از این از احداث این رستوران خبر داده بودند.
همچنین اعلام شده بود که سالن چند منظوره ورزشی و آمفی تئاتر خوابگاه دخترانه فاطمیه دانشگاه تهران در آستانه افتتاح قرار دارند.
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