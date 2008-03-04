انصراف حدود 50 کاندیدای جبهه متحد/ به اتحاد اصولگرایان بسیار امیدواریم

به گزارش خبرنگار مهر، شهاب الدین صدر مدیر اجرایی جبهه متحد اصولگرایان در ادامه نشست خبری امروز این جبهه انتخابات مجلس هشتم را کاملا رقابتی خواند و گفت: به اتحاد اصولگرایان در انتخابات 24 اسفند بسیار امیدوار هستیم.

وی افزود: آنچه که امروز شاهد آن هستیم رقابت تعداد زیادی از کاندیداها در انتخابات است و جمعیتی که وارد رقابت شده اند قابل ملاحظه هستند.

صدرادامه داد: گروه های سیاسی مختلف به اندازه کافی نامزدهای انتخاباتی برای حضور درانتخابات را دارند و افکار عمومی جامعه حکایت از اقبال مردم به سمت اصولگرایی دارد.

مدیر اجرایی جبهه متحد اصولگرایان از انصراف تعدادی از نامزدهای اصولگرایان طی دیروز و امروز خبر داد وگفت: با توجه به نهایی شدن لیست تهران، جبهه متحد قریب به 40 الی 50 نفر از کاندیداهای اصولگرا انصراف داده اند و این موضوع بیانگر پایبندی کاندیداها به اصول و ارزشهاست.وی خاطر نشان کرد: آنچه که در فهرست ما ملاحظه شد همان شاخص ها است که ائتلاف فراگیر اصولگرایان ویا هر گروه دیگری خود مواضعشان را اعلام خواهند کرد.

صدر در پاسخ به این سئوال که آیا کاندیداهای موردنظر در لیست جبهه متحد با توجه به فعالیت های اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری چیده شده اند، گفت: به هیچ وجه در مذاکرات ما صحبت از حمایت از کاندیداها در انتخابات ریاست جمهوری دوره بعد نبوده و افرادی که در لیست ما هستند شاید اساسا منتقد دولت نیز باشند.

مدیر اجرایی جبهه متحد اصولگرایان ادامه داد : این نکته که کدام کاندیدا از چه شخصی در انتخابات ریاست جمهوری حمایت کند به هیچ وجه مد نظر ما نبوده است و ما در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آینده در این خصوص تصمیم گیری خواهیم کرد.

خبرنگار دیگری گفت : رئیس ستاد ائتلاف اصلاح طلبان تهران و سخنگوی حزب کارگزاران شب گذشته اعلام کرده که ما در مجلس هشتم می خواهیم با اصولگرایان ائتلاف کنیم تا آنان را به رعایت انضباط در اسناد بالادستی بازگردانیم، نظر شما در این باره چیست؟

صدر پاسخ داد : مجالس باید به وظایف تقنینی و نظارتی خود بپردازند و ما معتقدیم مجلس هشتم مجلسی کارآمد ومقتدر خواهد بود.

وی افزود: مجلس هشتم در تدوین قوانین و حوزه نظارت موثرتر از گذشته وارد خواهد شد و ما معتقدیم مجلس آینده در هر دو حوزه قویتر عمل خواهد کرد.

در ادامه زاکانی نماینده اصولگرایان تحول خواه در جبهه متحد، تصریح کرد: با آمار و ارقام این موضوع را می توان بهتر ثابت کرد. چرا که مجلس هفتم هم با خاتمی و هم احمدی نژاد کار کرده است و رفتارهای آن هم کاملا معلوم و مشخص است.وی افزود: ما تلاش کرده ایم ارتباط وهمکاری هایمان متقابل باشد و نظارت دقیق را بر امورات داشته باشیم. به گونه ای اقدامات ما از حوزه کارشناسی و نه تخاصم بوده است.

زاکانی خاطر نشان کرد: رفتار مجلس نشان دهنده استقلال اوست و امیدواریم مجلس هشتم از استقلال بیشتری برخوردار باشد.

در ادامه زارعی نماینده رایحه خوش خدمت در جبهه متحد اصولگرایان تصریح کرد: مهمترین اسناد بالادستی برای ما سیاستهای کلی نظام وچشم انداز بیست ساله است و مهمترین موضوع این است که ارکان نظام تقویت شوند.

وی افزود : این موضوع که اکنون عده ای ادعای ایجاد انضباط در اسناد بالادستی را می کنند قابل پذیرش نیست، چرا که توفیقات مجلس هفتم بسیار بیشتر از مجلس ششم بوده است.

زارعی خاطر نشان کرد: بیان اینگونه مسائل بزرگنمایی مشکلات در فضای اجتماعی است.

همچنین در ادامه این نشست خبری زاکانی با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه گفت: این شرایط نیاز به تاکید و تایید مردم برای دفاع از حق طبیعی ملتها دارد که امروز این حق به بدترین وجه مورد تهاجم قرار گرفته است. وی افزود: امیدواریم بتوانیم پاسخ مناسبی را به رژیم صهیونیستی بدهیم.

در ادامه زارعی نیز جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و عملکرد مجامع بین المللی را محکوم کرد و اظهار داشت: اینگونه رفتارها نشان می دهد که آنان شناختی از رفتار ملت ما ندارند و بر عملکرد خود لجاجت می کنند.

وی با اشاره به پرونده هسته ای ایران تصریح کرد: پرونده هسته ای ایران کاملا روشن است و صدور قطعنامه دیگری در آستانه انتخابات نشان می دهد که آنان چشم و گوش های خود را بر واقعیت های کشورمان بسته اند اما این اقدامات نمی تواند مردم ما را از ایستادن بر حق خود سست کند، بلکه آنان در ادامه راهشان مصمم هستند.

زارعی اظهار امیدواری کرد که مردم با حضور در انتخابات این موضوع را به غربی ها ثابت کنند.