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۱۴ اسفند ۱۳۸۶، ۱۳:۴۳

آغاز گرده افشانی بیش از 38 هزار هکتار از نخلهای هرمزگان

بندرعباس - خبرگزاری مهر: معاون جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: عملیات گرده افشانی بیش از 38 هزار هکتار از نخلهای هرمزگان با مشارکت باغداران مناطق مختلف این استان از امروز آغاز شد.

ابراهیم صدری در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس افزود: استان هرمزگان جایگاه دوم تولید خرمای کشور را دارد که در مجموع بالغ بر 40 هزار هکتار از اراضی این استان را نخلستانهای گسترده تشکیل می دهند.

وی بیان داشت: شهرستانهای میناب، رودان و بندرعباس در این استان بیشترین اراضی تحت پوشش نخیلات را به خود اختصاص داده اند.

صدری با اشاره به وضعیت مطلوب کیفی نخلستانهای استان و خرمای تولیدی این مناطق بیان داشت: 40 درصد نخلستانهای استان دارای خرمای تولیدی درجه یک، 39 درصد درجه دو و بقیه درجه سه هستند که با ساماندهی تعاونیهای روستایی هر ساله کیفیت تولید و بسته بندی تولیدات نخلداران استان بهبود می یابد.

مضافتی، خازوک و پیاروم از گونه های متعدد موجود در نخلستانهای هرمزگان است.  

کد مطلب 649569

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