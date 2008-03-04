آغاز گرده افشانی بیش از 38 هزار هکتار از نخلهای هرمزگان

ابراهیم صدری در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس افزود: استان هرمزگان جایگاه دوم تولید خرمای کشور را دارد که در مجموع بالغ بر 40 هزار هکتار از اراضی این استان را نخلستانهای گسترده تشکیل می دهند.

وی بیان داشت: شهرستانهای میناب، رودان و بندرعباس در این استان بیشترین اراضی تحت پوشش نخیلات را به خود اختصاص داده اند.

صدری با اشاره به وضعیت مطلوب کیفی نخلستانهای استان و خرمای تولیدی این مناطق بیان داشت: 40 درصد نخلستانهای استان دارای خرمای تولیدی درجه یک، 39 درصد درجه دو و بقیه درجه سه هستند که با ساماندهی تعاونیهای روستایی هر ساله کیفیت تولید و بسته بندی تولیدات نخلداران استان بهبود می یابد.

مضافتی، خازوک و پیاروم از گونه های متعدد موجود در نخلستانهای هرمزگان است.