به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اشپیگل، این نویسنده درباره انتخابات ریاست جمهوری آینده آمریکا گفت: من تا چند وقت پیش همه تلاشم را صرف آن کردم که سیاست را کنار بگذارم اما با گسترش جو انتخابات ناچار بخشی از ذهنم درگیر سیاست شد.

وی ادامه داد: من امیدوارم حزب دموکرات در این انتخابات پیروز شود. شخصا به اوباما علاقمندم و فکر می کنم جمهوری خواهان شانس کمتری برای پیروزی دارند. من به چند دلیل به اوباما علاقمند هستم. اول اینکه او سیاه پوست است. به نظرم مسائل نژادی در کشور ما مهم تر از موضوع فمنیسم است که هیلاری کلینتون آن را دنبال می کند. اوباما فرد جذاب و باهوشی است که می تواند اقدامات موثری انجام دهد. اگر او رئیس جمهور شود اوضاع نابسامان سیاهپوستان آمریکا روبه راه می شود.

این نویسنده آمریکایی افزود: اوباما می تواند جامعه را تغییر دهد. من در حال حاضر نمی گویم به چه کسی رای می دهم چون این یعنی بوسه بر مرگ؛ یعنی اینکه کارت تمام است.

برنده چندین جایزه ادبی تصریح کرد: من به کلینتون ها هیچ علاقه ای ندارم چون به شعارهایی که می دهند عمل نمی کنند. مردم هم چندان دل خوشی از آنها ندارند.

فیلیپ راث همچنین گفت: بوش چنان وحشت آور است که هرگز از یادها نمی رود. نوشتن در مورد او هم وحشتناک است. آدم هرچه از فجایع جنگ عراق بنویسد باز هم کم است. برای همین است که بوش از یادها نمی رود.

راث متولد 1933 اولین کتاب خود را با عنوان "بدرود کولومبوس" نوشت. این کتاب شامل یک داستان بلند و 5 داستان کوتاه بود و در سال 1960 برنده جایزه ملی کتاب آمریکا شد. وی پس از آن دو رمان دیگر با نامهای "بی خیال او" و "آن موقعها که خوب بود" منتشر کرد که هر دو این رمانها با فروش بالایی روبرو شدند. "شکایت پورتنوی" سومین رمان او در سال 1969 منتشر شد. راث در دهه 70 به خلق آثار طنز سیاسی مانند کتاب "دار و دسته ما" و "چهار پا" دست زد و از سال 1979 به بعد هم به خلق شخصیت "ناتان زاکرمن" در رمانهایش پرداخت و 10 رمان با همین شخصیت خلق کرد که اولین آن "شبح نویسنده" بود.