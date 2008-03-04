کریم پاداش در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: برای رشد و توسعه بسکتبال شهرستانهای استان، لیگ قهرمانی این رشته با حضور هیئتهای بسکتبال شهرستانها برگزار خواهد شد.
وی اظهار داشت: هیئت بسکتبال آذربایجان شرقی به دلیل مشکلات عمده از جمله مشکلات مالی و نبود سالن اختصاصی، نتوانسته است آنچنان که باید در عرصه رقابتهای کشوری حضور یابد.
پاداش با اشاره به نحوه برخورد رسانه های استان با رشته بسکتبال افزود: در رسانه ها کمتر به مشکلات این رشته پرداخته میشود و در صورت بررسی علل ضعف بسکتبال استان از سوی این رسانهها، افراد ناوارد و غیرکارشناس در آن ابراز نظر میکنند.
رئیس هیئت بسکتبال آذربایجانشرقی، برنامههای این هیئت را برای رشد بسکتبال استان در سال آتی قابل توجه دانست و عنوان کرد: آذربایجان شرقی دربسکتبال از پتانسیل بالایی برخوردار است و درهمین راستا با برگزاری کلاسهای مربیگری درسطح بالا در بخش مردان و زنان و توجه به ردههای سنی پایه، درصدد افزایش کیفیت این رشته در استان است.
وی از برگزاری مسابقات بسکتبال پسران قهرمانی نوجوانان دسته دو کشور در تبریز خبر داد و افزود: تیم آذربایجان شرقی با اقتدار در این مسابقات حضور مییابد.
مسابقات بسکتبال پسران قهرمانی دسته دو نوجوانان کشور، روزهای نوزدهم تا بیست و دوم اسفند ماه جاری به مدت چهار روز در سالن شهید اقدمی تبریز برگزار خواهد شد.
در این مسابقات، پنج تیم از استانهای هرمزگان، یزد، چهارمحال و بختیاری، کرمان و آذربایجان شرقی با هم به رقابت میپردازند و دو تیم برتر به مسابقات دسته اول بسکتبال نوجوانان کشور راه خواهند یافت.
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