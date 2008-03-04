آخرین تغییرات ثبت نام دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور/ ایجاد دانشکده هنر در پیام نور

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر اصغر ابوالحسنی صبح امروز در نشست خبری این دانشگاه با بیان این مطلب افزود: رشته های هنر اسلامی با گرایش نگارگری، طراحی پارچه و لباس، معماری، صنایع دستی در مقطع کارشناسی و رشته پژوهش هنر در مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده هنر دانشگاه پیام نور راه اندازی خواهد شد.

وی با اشاره به ثبت نام دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور اظهار داشت: در مقطع کارشناسی ثبت نام دانشگاه طبق روال گذشته انجام می شود و از تاریخ 13 اسفند تا 25 اسفند ادامه خواهد یافت.

قائم مقام دانشگاه پیام نور گفت: تفاوت فراگیر این دوره با دوره های قبل نوع سیستم ثبت نام است که در ثبت نام جدید این سیستم به چهار بخش نیمه حضوری، غیر حضوری، غیر حضوری الکترونیکی و آزمون محور تقسیم می شود.

ابوالحسنی تاکید کرد: شهریه دانشگاه در سال قبل بر اساس تعداد واحد اخذ می شد که در ثبت نام جدید تمامی شهریه ها به صورت یکپارچه انجام می شود. کسانی که در دوره های فراگیر قبول می شوند باید مابه التفاوت شهریه را پرداخت کنند.

وی ادامه داد: در سال گذشته شهریه دانشگاه از 49 تا 55 هزار تومان بود که میانگین آن بین 52 تا 53 هزار تومان می شد اما در سال جاری علی رغم مصوبات هیئت امنا برای افزایش نرخ شهریه، هزینه ثبت نام این دانشگاه به 50 هزار تومان کاهش یافته است.

قائم مقام دانشگاه پیام نور ادامه داد: ثبت نام دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور در تمامی مقاطع به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.

ابوالحسنی گفت: در حال حاضر هیچ موسسه آموزشی از نظر دانشگاه پیام نور معتبر نیست اما بر اساس هماهنگی های انجام شده، آیین نامه ای تدوین شده است که موسساتی از طرف وزارت علوم مشخص شوند بر اساس استانداردهای لازم امکان برگزاری کلاس های آموزشی داشته باشند.

وی از راه اندازی دوره دکتری کتابداری در دانشگاه پیام نور برای نخستین بار خبر داد و گفت: در آینده ای نزدیک دانشگاه پیام نور با راه اندازی دوره دکتری کتابداری به عنوان پنجمین دانشگاه کشور که این دکتر را در اختیار دارد معرفی خواهد شد.

قائم مقام دانشگاه پیام نور اظهار داشت: شهریه دوره های تخصصی دانشگاه پیام نور در مقطع دکتری نسبت به سال گذشته تغییری نکرده و هزینه ثبت نام 95 هزار تومان و هزینه خدمات آموزشی جداگانه دریافت می شود.

ابوالحسنی اظهار داشت: داوطلبانی که دارای دیپلم نظام جدید هستند و تا پایان تاریخ 31/6/87 مدرک پیش دانشگاهی و گواهی فوق دیپلم خود را دریافت کنند، امکان ثبت نام در دوره های فراگیر دانشگاه را خواهند داشت.

وی توسعه کیفی دانشگاه را یکی از برنامه های آینده دانشگاه پیام نور برشمرد و تاکید کرد: تا 5 سال آینده دانشگاه پیام نور به ده دانشگاه برتر تولید کننده مقالات و پژوهش کشور تبدیل خواهد شد.

قائم مقام دانشگاه پیام نور ادامه داد: توسعه رشته های بازار محور و ارزشی در دانشگاه، ارائه گرانت تا سقف 30 میلیون تومان، تجهیز تمامی واحدها به دیش ماهواره از دیگر برنامه های دانشگاه در راستای توسعه کیفی خواهد بود.