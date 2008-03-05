کشف میکروکریستالهای زیرکنی با 3 میلیارد سال عمر!

به گزارش خبرگزاری مهر، این میکروکریستالها در انتاریوی کانادا کشف شده اند و نشانی روشن بر فرآیند شکل گیری قاره ها و منابع طبیعی آنهاست.

دانشمندان با کشف این میکروکریستالها به اطلاعات قابل توجهی درخصوص تشکیل موادی همچون طلا و الماس در گذشته های بسیار دور زمین پی بردند.

این کشف تاریخی اخیرا و به وسیله تیم تحقیقاتی بین المللی به سرپرستی دسموند موسر استاد سرشناس علوم زمینی در دانشگاه انتاریوی غریبی صورت گرفته است.

بر اساس گزارش ترادیلی، به عقیده دانشمندان این میکروکریستالها که قطری کمتر از موی انسان دارند قدیمیترین کریستالهای کشف شده بر روی زمین محسوب می شوند.

این یافته اطلاعات جدیدی در خصوص تکامل زمین در اختیار دانشمندان قرار می دهد و حتی گفته می شوند به دگرگون شدن نظریات مطرح شده در خصوص کریستالها منجر خواهد شد.