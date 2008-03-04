قطعنامه جدید شلیکی به شورای امنیت به عنوان بنیان سازمان ملل است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد در گفتگوی اختصاصی با روزنامه ال پائیس اسپانیا که در آستانه صدور قطعنامه اخیر شورای امنیت انجام شد، با بیان اینکه بسیار روشن است که تصمیمات گذشته شورای امنیت علیه برنامه هسته ای ایران براساس اطلاعات غلط بوده است، گفت: تکرار اشتباه و صدور قطعنامه جدید حیثیت شورا را از بین می برد و کسانی ضرر می کنند که تا امروز از وجود شورای امنیت سود برده و دارای امتیاز ویژه و حق وتو هستند و اینها باید دلشان برای شورای امنیت بسوزد.



رئیس جمهور با بیان اینکه امروز دشمنان ایران در بن بست هستند و ملت ایران برای دستیابی به تعالی و پیشرفت در مسیر قانونی خود حرکت می کند ، خاطر نشان کرد : دشمنان ملت ایران برای خروج از بن بست سه راه پیش رو دارند؛ راه اول راه عاقلانه است یعنی بگویند اشتباه کرده ایم که به نفع همه است ؛ راه دوم اینکه سکوت کنند که تقریبا مثل راه اول است ؛ و اما راه سوم ، اشتباه گذشته را با اشتباه دیگری جبران کنند . این به ضرر ملت ایران نیست اما به ضرر آنها است و این انتخاب با خودشان خواهد بود .



دکتر احمدی نژاد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «با قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل چه کار می کنید؟ » تصریح کرد : همان کاری که با قطعنامه قبلی کردیم با قطعنامه جدید هم می کنیم . ما یاد گرفته ایم چگونه زندگی کنیم اما برای آنها متاسف هستیم ، چرا که با ملت ایران نمی توان اینگونه مقابله کرد . ایرانیان هر روز پیشرفت می کنند و آنها در آینده مجبور می شوند با ایران همکاری کنند اما آن روز شرایط ملت ایران با امروز متفاوت خواهد بود .



رئیس جمهور تاکید کرد: اگر قدرتهای زورگو امروز شرایط ملت ایران را نپذیرند، در آینده دچار مشکل می شوند. وی با اشاره به اینکه شرایط ملت ایران در موضوع هسته ای بر اساس پیشرفت در فعالیت های هسته ای تغییر می کند، تصریح کرد:2,5سال پیش در سازمان ملل به منظور تشکیل کنسرسیوم برای غنی سازی پیشنهادی دادیم اما قدرت های زورگو استقبال نکردند که بعدها خودمان به آن دست یافتیم و امروز دیگر نیازی به آنها نداریم.

دستیابی ایران به دانش هسته ای فقط بهانه برای فشار به ملت ایران است

رئیس جمهور در این مصاحبه موضوع هسته ای را دارای دو جنبه سیاسی و حقوقی برشمرد و با بیان اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی مرجع بررسی موضوع هسته ای از منظر حقوقی است، گفت: از نظر ما بحث حقوقی با گزارش اخیر آژانس تمام شده است زیرا به صراحت اعلام کرده تمام مسایل ما با ایران حل شده و هیچ انحرافی در فعالیت های هسته ای مشاهده نشده است.



دکتر احمدی نژاد خاطرنشان کرد: آژانس همچنین اعلام کرده درباره ادعاهای آمریکا مدرکی پیدا نکرده است.



رئیس جمهور جنبه سیاسی موضوع هسته ای ایران را ناشی از دشمنی های برخی کشورهای غربی با ملت ایران دانست و تاکید کرد: 30 سال است که از راه های مختلف با ما مخالفت می کنند که برای ما جدید نیست؛ قدرت های زورگو خوشحال نیستند که از نظر حقوقی موضوع ما با آژانس حل شده است. برای آنها دستیابی ایران به دانش هسته ای مهم نیست بلکه تنها بهانه است.

ضرورت تشکیل گروهی حقیقت یاب برای ریشه یابی حادثه 11 سپتامبر

رئیس جمهور در ادامه گفتگو با روزنامه ال پائیس با اشاره به حادثه 11 سپتامبر تصریح کرد: مساله آنقدر مهم است که باید گروهی حقیقت یاب ریشه یابی و اعلام کنند تا مسئله تمام شود زیرا تا امروز هم کسی درباره این حادثه محاکمه نشده است.

دکتر احمدی نژاد با تاکید بر اینکه پرواز یک هواپیما و برخورد آن به ساختمان برج ها، بدون اطلاع شبکه اطلاعاتی و ناوبری امکان ندارد، اظهارداشت: تردیدها آن وقت بیشتر می شود که این حادثه بهانه هجوم به خاورمیانه شد و هنوز هم به بهانه آن عده ای سرکوب می شوند.

آمریکا برای توجیه شکست خود در عراق دیگران را متهم می کند

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در حادثه 11 سپتامبر تعدادی انسان کشته شدند اما بعد از این حادثه و به بهانه آن تا امروز ده ها هزار نفر در افغانستان و صدها هزار نفر در عراق کشته شده اند.



دکتر احمدی نژاد با رد ادعای حمایت ایران از گروه های نظامی در عراق، تاکید کرد: ایران اگر بخواهد با آمریکا در عراق مقابله کند شرایط زود عوض می شود چرا که ایران قدرتش خیلی زیاد است. آمریکا چون شکست خورده است، می خواهد توجیهی برای مردم کشورش داشته باشد.



رئیس جمهور با تاکید بر اینکه مردم یک کشور با اشغالگران مبارزه می کنند، گفت: آمریکایی ها اشغالگرند و می دانند ملت عراق آنها را دوست ندارند. مشکل آمریکایی ها این است که فهم درستی از فرهنگ مردم منطقه ندارند و فکر می کنند همه چیز را با موشک، هواپیما، تفنگ و هفت تیر می توان حل کرد اما باید بدانند اینجا مناسبات انسانی برقرار است.



امروز ملت ها مخالفان آمریکا را انتخاب می کنند

دکتر احمدی نژاد با بیان اینکه دولت عراق، مستقل و از طرف مردم انتخاب شده است، اظهارداشت: به همین دلیل اشغالگران بیرون نمی روند زیرا اگر دولت عراق طرفدار آمریکا بود آنها بیرون می رفتند.



رئیس جمهور تصریح کرد: هر جای دنیا مردم آزاد باشند رای شان ضد آمریکا است؛ هر جا انتخابات آزاد باشد مردم مخالفان آمریکا را انتخاب می کنند.

غیرآزادانه ترین انتخابات در آمریکا؛ مردم آمریکا خواهان تحول هستند

دکتر احمدی نژاد با اشاره به اینکه غیرآزادانه ترین انتخابات دنیا در آمریکا انجام می شود زیرا مردم آمریکا مجبور بین دو انتخاب هستند، گفت: مردم آمریکا هیچ علاقه ای به دخالت در مسایل سیاسی و سیاست های دولتمردان آمریکا ندارند و به همین دلیل کمترین سطح مشارکت در این کشور است زیرا امروز مردم آمریکا صحنه سیاسی این کشور را متعلق به خودشان نمی دانند و به آن اعتماد ندارند.



رئیس جمهور مردم آمریکا را علاقه مند به صلح، دوستی و برادری معرفی و تاکید کرد: مردم آمریکا خواهان تحول، هم در مسایل داخلی و هم در سطح جهانی هستند.

بعید است اجازه بدهند "اوباما"رییس جمهور شود

دکتر احمدی نژاد در ادامه گفت و گو با روزنامه ال پائیس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه" اگر اوباما پیروز شود اعلام کرده آمادگی دارد با ایران جلسه بگذارد و با شما دیدار کند. آیا از طرف شما هم آمادگی وجود دارد؟" ، اظهارداشت: دو سال است که اعلام می کنم آمادگی دارم با بوش در نیویورک و در حضور خبرنگاران مناظره کنم. گفتگو مشکلی ندارد اما بعید می دانم اجازه دهند اوباما بیاید و رئیس جمهور شود. مناسبات قدرت در آمریکا مشخص است. آنها در قدرت بسیار خشن عمل می کنند و رای مردم تضمین شده نیست.

قطع روابط واشنگتن و تهران به نفع ملت ایران شد

رئیس جمهور با بیان اینکه آمریکایی ها تصور می کردند قطع رابطه با ایران نوعی مجازات است، گفت: ما از آن استقبال کردیم زیرا به نفع ما شد و ایران پیشرفت و رشد کرد.



دکتر احمدی نژاد با اشاره به علاقه مندی ایران به توسعه روابط با همه کشورها خاطرنشان کرد: ما علاقه مندیم با همه کشورها به جز رژیم صهیونیستی رابطه داشته باشیم.

رئیس شورای عالی امنیت ملی کشور با بیان اینکه ملت ایران در طول تاریخ همیشه خیرخواه سایر ملت ها بوده و هیچ نشانه ای از تجاوز ملت ایران به کشورها مشاهده نمی کنید، گفت: ملت ایران امروز هم همان ملت است و همه اقدامات ما دفاعی است و همیشه دفاع کرده ایم.

ملت ایران نظام ظالمانه حاکم بر جهان را نمی پذیرد

دکتر احمدی نژاد با تاکید بر اینکه ملت ایران همواره در مناسبات جهانی و در صحنه علم و فرهنگ و تمدن بسیار اثر گذار بوده است، اظهارداشت: تمدن ایران سرشار از پاکی، دوستی و صلح و برادری است و به همین دلیل در شرایطی که ادبیات حاکم بر جهان زور، اشغالگری و تجاوز است، پیام و حرف ملت ایران برجسته و در همه دنیا منعکس می شود.



رئیس جمهور با بیان اینکه طبیعی است که امروز دیدگاه ملت ایران در دنیا به وفور مطرح شود، تصریح کرد: ملت ایران نظام ظالمانه حاکم بر جهان را نمی پذیرد.



حضور در فضا حق ملت ایران است

دکتر احمدی نژاد در این مصاحبه با رد ادعاهایی مبنی بر اینکه موشک کاوشگر ایران توانایی حمل کلاهک هسته ای را دارد، گفت: موشک اخیر فضاپیما است و برای پرتاب ماهواره آزمایشی از آن استفاده شد؛ حق ما است که به خاطر مخابرات، اطلاعات و صدا و سیما در فضا حضور داشته باشیم.



رئیس جمهور با بیان اینکه فعالیت های ایران آشکار است اما فعالیت های برخی کشورها کاملا سری بوده است، اظهارداشت: کسانی که همیشه علیه ایران ادعا می کنند خودشان پایه و عامل جنگ ها در جهان هستند؛ در قرن بیستم ده ها جنگ اتفاق افتاد و الان نیز چند جنگ وجود دارد. در کدامیک از این جنگ ها ایران شروع کننده بوده است و در کدام یک آمریکا و برخی کشورها؟

دکتر احمدی نژاد با اشاره به کشته شدن صدها میلیون نفر در جنگ اول و دوم جهانی گفت: همان ها که جنگ راه انداخته اند ایران را متهم می کنند. در حالی که ما فقط 8 سال دفاع کردیم؛ آن هم در مقابل کسی که از حمایت همین کشورها برخوردار بود.



رئیس جمهور در پایان مصاحبه با روزنامه ال پائیس تصریح کرد: ملت ایران زنده و به همه مسایل حساس است و درباره همه مسایل اظهار نظر می کند و هرجا اشکال ببیند، انتقاد می کند که باعث اصلاح و پیشرفت است.