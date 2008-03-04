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۱۴ اسفند ۱۳۸۶، ۱۹:۰۹

طرح جامع قرآن کریم نیمه اول اسفند در آذربایجان غربی اجرا می شود

ارومیه - خبرگزاری مهر: کارشناس فعالیتهای قرآنی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی گفت: طرح آموزش جامع قرآن کریم همزمان با سراسر کشور در این استان نیز اجرا می شود.

محمدرضا فیضی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه  اظهار داشت: این طرح به منظور ترویج و گسترش آموزه های قرآنی و بارور کردن استعدادهای دینی جوانان و نوجوانان در استان اجرا می شود.

وی یادآور شد: برای اجرای این طرح 111 کلاس هر کدام با حضور 21 قرآن آموز در نظر گرفته شده است.

فیضی ادامه داد: این طرح از 15 اسفند در استان اجرا و ترکیب سنی شرکت کنندگان در این طرح داشتن مدرک تحصیلی سوم راهنمایی است.

کارشناس فعالیتهای قرآنی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی همچنین از اجرای طرح آموزش جامع حفظ کل قرآن کریم به صورت سه ساله در استان خبر داد و افزود: در این راستا 43 کلاس هر کدام با 15 قرآن آموز از ابتدای اسفندماه دایر شده است.

وی یادآور شد: بیشترین تعداد کلاسها در میاندوآب و ارومیه دایر خواهد بود.

کد مطلب 649586

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