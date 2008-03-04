به گزارش خبرنگار مهر، عصر دیروز در نشستی که در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، سیاوش جمادی مترجم کتاب «هستی و زمان» به بیان اهمیت و چگونگی شکل‌گیری کتاب پرداخت.

سیاوش جمادی که پس از سی سال باز به دانشکده‌ بازگشته بود نخستین سخنش را با اشاره به زمینه‌ای که هایدگر کتاب را نگاشته آغاز کرد و گفت: این کتاب در فوریه سال 1927 یعنی مقارن با جمهوری وایمار، پس از ده سال که هایدگر سخنرانی‌های متعددی در دانشگاههای آلمان داشت، برای دریافت پست در دانشگاه ماربورگ، منتشر شد.

نویسنده «زمینه و زمانه پدیدارشناسی» گفت: البته بسیاری از مطالب کتاب پیش از آن به صورت سخنرانی ارائه شده بود، اما انتشار کتاب موجب شهرت فراگیر او و استقبال بی‌سابقه آن شد، به‌گونه‌ای که برخی کتاب را به بمب فلسفه قرن بیستم تشبیه کردند.

جمادی سپس به اهمیت کتاب اشاره کرد و گفت: کتابها برای خوانده شدن نوشته می شوند و «هستی و زمان» را نیز باید خواند. آنچه در یک کتاب مهم است مضمون آن است. نام ها و عناوین گاهی سحر و افسونی دارند که مانع از تفکر آزاد است و فضای فکری ایجاد می کند که به ایدئولوژی سازی، قهرمان پرستی و کیش شخصیت منجر می شود، اما اینکه کتاب متعلق به هایدگر است و هایدگر نام بزرگی است هیچ اعتباری به کتاب نمی بخشد. هایدگر برای شخص من فیلسوف منحصر به فرد و تافته جدا بافته ای نیست.

مترجم «متافیزیک چیست» تأکید کرد: حتی برخی گفته‌اند که تمام فلسفه سده بیستم حاشیه‌ای بر «هستی و زمان» است و مطالب بسیاری در نقد ادبی، هرمنوتیک، الهیات وجودی و روانکاوی و روانشناسی دازاین متأثر از اندیشه‌های هایدگر هستند. خود هایدگر معتقد است که متفکر در آنجایی که به مبارزه طلبیده می‌شود، اساسی‌تر تأثیر می گذارد و این مصداق زندگی پر فراز و نشیب خود اوست.

وی گفت: البته من خودم تا اوایل انقلاب از مسائل سیاسی و حضور هایدگر در زمینه سیاست اطلاع نداشتم، اما در زمینه سیاست و دیدگاههای سیاسی او اطلاعی نداشتم.

جمادی در پایان گفت: هایدگر در هستی و زمان پرسش هستی را به نحو انضمامی طرح می کند، پدیدارشناسی فلسفه محض نیست، عرفان هم نیست، بلکه روش پدیدارشناسی برهان نشان دهندگی است و پدیدارشناس اجازه می دهد که چیزها خودشان را آنچنان که هستند نشان دهند.