استقلال-صباباتری و سه امتیاز سرنوشت ساز/ برخورد میثاقیان با ابومسلم

به گزارش خبرنگار مهر، استقلال با پیروزی پرگل مقابل برق شیراز خود را به جمع مدعیان قهرمانی بالای جدول نزدیک کرد. این تیم حالا تنها 7 امتیاز با صدرنشین جدول رده بندی فاصله دارد و در صورت پیروزی در تک دیدار عقب افتاده اش مقابل ملوان می تواند جمع امتیازات خود را به عدد 36 رسانده و خود را به عنوان مدعی جدید قهرمانی معرفی کند.

این تیم در بازی های پیش رو تنها یک هدف بزرگ دارد؛ شکست رقبای قهرمانی و نزدیک شدن به صدر جدول که فاصله اش با آن چندان دور نیست. یکی ازهمین رقبای قهرمانی استقلال، صباباتری است که با 38 امتیاز رده سوم جدول رده بندی را در اختیار دارد. استقلال می تواند با شکست این تیم به رده سوم جدول رده بندی نزدیک شود و میان مدعیان جای بگیرد.

صباباتری نیز دوران گذار مدیریتی را پشت سر می گذارد. گرچه شکست مقابل ذوب آهن این تیم را از صدر به رده سوم جدول رسانده اما با یک پیروزی همه چیز برای شاگردان ضیایی از نو آغاز خواهد شد. به ویژه اگر این پیروزی مقابل تیمی چون استقلال رقم بخورد. قطعا آرزوی تیم های پرسپولیس، سپاهان و استقلال اهواز این است که بازی یاد شده مساوی تمام شود. تساوی در بازی فردا برای آنها در حکم مجالی برای تثبت جایگاه نه چندان مطمئن در صدر جدول رده بندی است.

استقلال اهواز را هم می توان در زمره تیم های مدعی قهرمانی برشمرد، این تیم گرچه با شکست مقابل سایپا با یک سکته خفیف روبه رو شد اما اختلاف اندک امتیاز تا صدر جدول امیدهای آنها را برای صعود زنده نگاه داشته است. شاگردان جلالی فردا در یک بازی دشوار در حافظیه شیراز مقابل برق صف آرایی می کند. برقی که از آبی های تهران زخم خورده است نمی تواند حریف آسانی برای آبی پوشان اهوازی باشد.

بازی ابومسلم - راه آهن را هم می توان یکی از بازی های حساس هفته دانست. نه به خاطر تقابل تیم های ششم و پانزدهم جدول رده بندی بلکه تنها به علت تقابل دوباره اکبرمیثاقیان با تیم ابومسلم که از آنجا به فوتبال ایران شناسانده شد.

برنامه دیدارهای هفته بیست و چهارم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور به شرح زیر است :

چهارشنبه 15/12/86

* صنعت نفت آبادان - پیکان تهران، ساعت 14، ورزشگاه تختی آبادان

داور: سعید مظفری، کمکها: حیدر شکور و نیکفر نیکنهاد

* سپاهان اصفهان - ذوب آهن اصفهان، ساعت 14، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

داور: نوید مظفری، کمکها: مرتضی کریمی و سعید زارع

* برق شیراز - استقلال اهواز، ساعت 14، ورزشگاه حافظیه شیراز

داور: تورج حق وردی، کمکها: حسین خانبان و محمدرضا منصوری

* سایپا - ملوان بندر انزلی، ساعت 14، ورزشگاه انقلاب کرج

داور: محسن ترکی، کمکها: جواد تقی پور و کیانوش داودزاده

* ابومسلم مشهد - راه آهن تهران، ساعت 14، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد

داور: یدالله جهانبازی، کمکها: اسماعیل صفیری و بابک داوری

* صباباتری تهران - استقلال تهران، ساعت 16:15، ورزشگاه آزادی تهران

داور: محمود رفیعی، کمکها: حسن کامرانی فر و داود رفعتی

یکشنبه 19/12/86

* شیرین فرازکرمانشاه - مس کرمان، ساعت 14، ورزشگاه آزادی کرمانشاه

داور: شاهین حاج بابایی، کمکها: محمد نجفی و سخاوت سلیمان نژاد

* پرسپولیس تهران - پاس همدان، ساعت 16:15، ورزشگاه آزادی تهران

داور: علیرضا فغانی، کمکها: رضا سخندان و علیرضا یزدانی

دوشنبه 20/12/86

* پگاه گیلان - مقاومت سپاسی شیراز، ساعت 14، ورزشگاه سردار جنگل رشت

داور: محمد حسین اسدی، کمکها: بهرام نقوی و بهرام کیانی

جدول رده بندی:

1- پرسپولیس 40 امتیاز

2- سپاهان اصفهان 39 امتیاز

3- صباباتری 38 امتیاز

4- استقلال اهواز 33 امتیاز - تفاضل گل 9+

5- استقلال تهران 33 امتیاز- تفاضل گل 2+

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16- صنعت نفت آبادان 23 امتیاز

17- پگاه گیلان 21 امتیاز

18- شیرین فراز کرمانشاه 18 امتیاز