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۱۴ اسفند ۱۳۸۶، ۱۳:۳۳

چمران:

اعتراضات فرمانداری تنها به ضرر مردم تمام می شود

اعتراضات فرمانداری تنها به ضرر مردم تمام می شود

رئیس شورای شهر تهران گفت: این مسئله که فرمانداری تهران به هر مصوبه شورای شهر اعتراض کند هنر نیست و این موضوع را در شهرهای دیگر شاهد نیستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه هشتاد و پنجم شورای شهر تهران رئیس شورای شهر، رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر به روند اعتراضات مستمر فرمانداری تهران به مصوبات این شورا اعتراض کردند.

رئیس شورای شهر تهران با انتقاد از فرمانداری تهران ، خاطرنشان کرد: اعتراض کردن به هر مصوبه شورا هنر نیست و برخی اعتراضات فرمانداری به مصوبات فقط باعث صرف زمان طولانی می شود که این مسئله نیز تنها به ضرر مردم تمام می شود.

چمران خواستار برگزاری جلسه ای مشترک با فرمانداری تهران در این خصوص شد و افزود: خوشبختانه در شهرهای دیگر کشور وضعیت اینگونه نیست ودر خیلی از شهرهای بزرگ در طول سال تنها 2 مورد اعتراض فرمانداری مطرح می شود.

وی همچنین یاد آور شد: شورای شهر تهران همواره با اعتراضات فرمانداری با سعه صدر برخورد کرده است و با توجه به این مسئله روند اعتراضات فرمانداری نیز باید  اصلاح شود.

احمد مسجد جامعی رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران نیز از روند اعتراضات فرمانداری نسبت به مصوبات شورا انتقاد کرد وافزود: با توجه به صحبت های رسول خادم مشخص است که اغلب  اعتراضات فرمانداری به لحاظ قانونی و کارشناسی ، وارد تشخیص داده نمی شود و وجاهت لازم را نداشته است.

مسجد جامعی تصریح کرد: روند فعلی بین شورا و فرمانداری اینگونه است که همه مصوبات شورا مورد اعتراض فرمانداری واقع می شود و این مسئله ایجاد چالش می کند و چالش بین فرمانداری و شورا به نفع کسی نیست.

کد مطلب 649595

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