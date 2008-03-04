پرداخت بودجه آموزش پزشکی سال آینده دانشگاهها بر اساس برنامه مدون

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به یزد، دکتر بهرام عین اللهی امروز در جمع معاونین آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور در یزد، گفت: دانشگاههای علوم پزشکی باید برنامه مدون در بخش آموزش ارائه کنند و بودجه را بر اساس آن برنامه دریافت می کنند.

وی افزود: اعتبار لازم برای برنامه ای که از سوی دانشگاهها ارائه می شود پس از تصویب توسط مدیران وزارت بهداشت، در اختیار دانشگاه قرار می گیرد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به لزوم حذف آموزش مدون و جایگزینی آن با آموزش الکترونیکی خاطرنشان کرد: آموزش مداوم جامعه پزشکی با تبدیل به آموزش مدون به یک روال عادی تبدیل شده که از نظر آموزشی به هیچ عنوان مطلوب نیست.

وی یادآور شد: آموزش مدون باید از سیر تکراری خود خارج شود و با توسعه آموزش الکترونیکی و از راه دور، به تدریج از حوزه آموزشی در دانشگاههای علوم پزشکی حذف خواهد شد.

عین اللهی با تأکید بر لزوم انجام کارهای فرهنگی برای اعضای هیئت علمی گفت: دانشگاههای علوم پزشکی از سال آینده اردوی راهیان نور را به طور مستقل برای اعضای هیئت علمی خود برگزار خواهند کرد.