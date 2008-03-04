ارتباط پنهانی جریان حاکم بر لبنان با یک تیم جاسوسی غربی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الاخبار، منابع دیپلماتیک لبنانی اعلام کردند: اعضایی از سازمانهای جاسوسی و اطلاعاتی کشورهای غربی با رئیس سابق اطلاعات ارتش لبنان درپایتخت یکی از این کشورها دیدارکردند.

این در حالی است که اخیرا نیز اخباری منتشر شد مبنی براینکه یک تیم جاسوسی از کشورهای غربی با گذرنامه های عربی سوار بر یک فروند هواپیمای ویژه متعلق به یکی از شخصیتهای برجسته عضو جناح حاکم لبنان، وارد بیروت شد.

درعین حال این منابع اعلام کردند: رئیس سابق اطلاعات ارتش لبنان، یکی از اعضای برجسته جریان حاکم بر لبنان را از لنگر انداختن ناوهای آمریکایی در سواحل لبنان پیش از آنکه در رسانه های گروهی خبر آن را منتشر کنند، مطلع کرد.



به گزارش مهر، در حالی که لبنان از بحران سیاسی رنج می برد، دولت آمریکا نهم اسفند ناو جنگی "یو اس اس کول" خود را به سواحل لبنان اعزام کرد.

"مایکل مولن" رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در این رابطه ادعا کرد که این ناو به بحران ناشی از انتخاب رئیس جمهوری در لبنان ربطی ندارد و تنها با هدف تقویت امنیت و ثبات در خاورمیانه به این منطقه اعزام شده است.