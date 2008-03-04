دفتر نمایندگی فروش بلیط هواپیما در ارسباران راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در اهر، به منظور تسهیل در ارائه خدمات صدور بلیط هواپیما به شهروندان منطقه ارسباران، دفتر نمایندگی صدور بلیط هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران پیش از ظهر امروز در این شهرستان گشایش یافت.

مدیر فنی این دفتر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با آغاز به کار دفتر نمایندگی صدور بلیط هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در اهر، منطقه ارسباران نیز به سیستم اینترنتی شبکه صدور بلیط هواپیما متصل شد.

افسانه فتحی عنوان کرد: با راه اندازی این نمایندگی اهالی شهرهای اهر، کلیبر، ورزقان، هریس و مناطق همجوار مجبور نیستند برای تهیه بلیط ضمن صرف هزینه و زمان به مرکز استان (تبریز) مراجعه کنند.

در راستای توسعه خدمات و تسهیل دسترسی مردم مناطق مختلف استان به امکانات مناسب، چندی پیش نیز نخستین مرکز صدور بلیط شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (رجاء) در اهر راه اندازی شد.

منطقه ارسباران با جمعیتی قریب به 400 هزار نفر شهرستانهای اهر، کلیبر، ورزقان و شهرهای هوراند، خدا آفرین و آبش احمد شامل را می شود که شهرستان اهر به عنوان مرکز این منطقه در 95 کیلومتری مرکز آذربایجان غربی واقع شده است.