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۱۴ اسفند ۱۳۸۶، ۱۹:۵۶

فرماندار هرسین:

مردم در 24 اسفند حماسه دیگری از انقلاب را ورق می زنند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: غلامرضا حیدری گفت: مردم با حضور در پای صندوقهای رای در 24 اسفند، حماسه دیگری از انقلاب را ورق خواهند زد و موجبات یاس و نا امیدی دشمنان را فراهم می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در هرسین، حیدری، ظهر سه شنبه در جمع اعضای شورا و دهیاران بخش مرکزی این شهرستان اظهار داشت: در این دوره از انتخابات مجلس زمینه برگزاری انتخاباتی سالم و رقابتی در این شهرستان فراهم شده است.

 

وی در ادامه واجدین شرایط شرکت در این دوره از انتخابات در هرسین را 57 هزار و 917  نفر اعلام کر دو یادآور شد: جهت انجام رای گیری در این شهرستان، 93 شعبه اخذ رای ثابت و سیار پیش بینی شده و یک هزار و 300 نفر عوامل اجرایی و نظارتی، کار برگزاری انتخابات را انجام خواهند داد.

 

فرماندار هرسین با تاکید بر حضور حداکثری مردم در انتخابات خاطرنشان کرد: تمامی امکانات و تمهیدات لازم برای برگزاری انتخاباتی پرشور در 24 اسفند در این شهرستان فراهم است.

کد مطلب 649603

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