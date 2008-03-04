مردم در 24 اسفند حماسه دیگری از انقلاب را ورق می زنند

به گزارش خبرنگار مهر در هرسین، حیدری، ظهر سه شنبه در جمع اعضای شورا و دهیاران بخش مرکزی این شهرستان اظهار داشت: در این دوره از انتخابات مجلس زمینه برگزاری انتخاباتی سالم و رقابتی در این شهرستان فراهم شده است.

وی در ادامه واجدین شرایط شرکت در این دوره از انتخابات در هرسین را 57 هزار و 917 نفر اعلام کر دو یادآور شد: جهت انجام رای گیری در این شهرستان، 93 شعبه اخذ رای ثابت و سیار پیش بینی شده و یک هزار و 300 نفر عوامل اجرایی و نظارتی، کار برگزاری انتخابات را انجام خواهند داد.

فرماندار هرسین با تاکید بر حضور حداکثری مردم در انتخابات خاطرنشان کرد: تمامی امکانات و تمهیدات لازم برای برگزاری انتخاباتی پرشور در 24 اسفند در این شهرستان فراهم است.