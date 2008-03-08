780 هزار کیلوگرم کود بین تعاونیهای روستایی توزیع شد

مسلم کندری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: طی این مدت 154 هزار کیلوگرم بذر جو و گندم با ارزش ریالی 526 میلیون و 900 هزار ریال در بین کشاورزان روستایی توزیع شده است.

وی افزود: طی این مدت همچنین، پنج هزار و 700 کیلوگرم برنج آزاد، 20 هزار و 700 کیلوگرم روغن نباتی یارانه ای و تعادلی با ارزش 143 میلیون ریال، یک میلیون و 20 هزار کیلوگرم آرد روستایی، خبازی و خام پز به ارزش 76 میلیون و 860 هزار ریال و 25 کیلوگرم مواد شوینده بین تعاونیها توزیع شده است که ارزش کل کالاهای توزیع شده برابر 326 هزار و 740 میلیون ریال بوده است.

به گفته این مسئول خرید و فروش توافقی گندم غیراستاندارد برابر 2325 تن و توزیع 258 هزار و 600 لیتر نفت سفید بین کشاورزان روستایی و تعاونیها از دیگر اقدامات این اداره طی سه ماه بوده است.