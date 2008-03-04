فیلمبرداری "تلخ و شیرین" ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، "تلخ و شیرین" که با بازی رضا عطاران و مریلا زارعی در تهران کلید خورده، پیشتر قرار بود به کارگردانی مهدی صباغزاده ساخته شود که وی از تولید آن انصراف داد و اطیابی روی صندلی کارگردانی پروژه نشست.

فیلمبرداری پروژه سینمایی "تلخ و شیرین" طبق برنامه تا اوایل فروردین ادامه خواهد داشت و به تازگی احمد پورمخبر به جمع بازیگران آن افزوده شده است. به زودی چند بازیگر مطرح دیگر نیز به جمع گروه خواهند پیوست. قصه فیلم درباره زن و شوهری است که یکروز جایشان با یکدیگر عوض می‌شود و این جابجایی حوادثی در پی دارد که ...

عوامل تولید "تلخ و شیرین" عبارتند از فیلمنامه: قربان محمدپور، مدیر فیلمبرداری: حسن پویا، مدیر تولید و مجری طرح: جواد فرحانی، صدابردار: بابک اخوان، طراح گریم: مهین نویدی، طراح صحنه و لباس: افسانه صمدزاده، عکاس: بهرنگ دزفولی‌زاده، روابط عمومی: افشین رضایی و تهیه‌کنندگان: محمدرضا مفیدی و مسعود اطیابی، محصول: آمایش هنر.

فیلم سینمایی "مصائب دوشیزه" نخستین ساخته اطیابی در مقام کارگردان است که در بیست و پنجمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و این روزها روی پرده سینماهای تهران است.