بانکها توانایی پرداخت تسهیلات با نرخ کمتر از تورم را ندارند

مرتضی الله داد در گفتگو با مهر در مورد نتایج حاصل از کاهش نرخ سود بانکی در کشور، گفت: در زمینه نرخ سود بانکی باید به دو نکته یعنی وجود یک نرخ اسمی و یک نرخ واقعی در اقتصاد توجه کرد.

رئیس موسسه آموزش عالی بانکداری با بیان اینکه نرخ حقیقی از تفاوت نرخ اسمی از تورم حاصل می شود، افزود: به عبارت دیگر رقمی که در نرخ سود اسمی پرداخت می کنیم، تقریبا نزدیک به نرخ تورم است، بنابراین باید شرایطی ایجاد شود که حقوق بانکها و سپرده گذاران بانکی حفظ شود.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی باید مشخص کند که چه برنامه ای برای نرخ سود سال آینده دارد، تصریح کرد: بنگاه های اقتصادی نمی توانند با نرخ پائین تر از تورم، تسهیلات پرداخت کنند، زیرا این تسهیلات را بالاتر از نرخ تورم تامین می کنند.

الله داد اظهارداشت: اما با شرایط فعلی، بنگاه های اقتصادی خود به خود از حالت اقتصادی خارج می شوند، در این شرایط اگر تسهیلات تکلیفی نیز به بانکها داده می شود، باید تفاوت آن نیز به وسیله دولت یا هر ارگانی که این تسهیلات را به بانکها می دهد، تامین شود.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا بازار باید نرخ سود مشارکتی را تامین کند یا خیر؟ گفت: اصولا بازار در بسیاری از کشورها، نشان داده که مکانیزمی بهتر از سایر مکانیزمها در اقتصاد دارد.

رئیس موسسه آموزش عالی بانکداری، خاطرنشان کرد: برای نمونه از زمانی که اقتصاد بازار بر کشور ترکیه حاکم شد و یا اقتصادهای انگلیس و آمریکا که به این روش عمل کرده اند، موفق تر از اقتصادهایی هستند که براساس سیستم دستوری دولت عمل می کنند.