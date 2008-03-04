استاندار آذربایجان غربی از تاخیر پروازهای فرودگاه ارومیه انتقاد کرد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، رحیم قربانی، ظهر امروز در نشست ستاد تسهیلات نوروزی آذربایجان غربی اظهار داشت: مسئولان هواپیمایی استان باید این وضعیت را با توجه به پتانسیل بالای استان در جذب میهمانان وگردشگران نوروزی در اولویتهای کاری خود در ماه جاری قرار دهند.

وی همچنین با اشاره به وضع نامناسب تعدادی از ورودی های شهرهای استان تنظیف و زیباسازی ورودیهای استان را مورد تاکید ویژه قرار داد و اظهار داشت: ورودی های شهرهای هر استان به عنوان اولین نقاط مورد توجه میهمانان و گردشگران باید متناسب و در شان مردم آن استان باشد.

قربانی همچنین از انباشته شدن نخاله های ساختمانی و زباله ها در این مناطق از شهرهای استان انتقاد کرد و بیان داشت: در ایام پایانی سال با توجه به سفرهای نوروزی اداره راه و ترابری به همراه اعضای ستاد تسهیلات نوروزی برای رفع این مشکل چاره اندیشی کنند.

قربانی در ادامه تجهیز موزه های استان، نظارت دقیق بر قیمت اجناس، افزایش ضریب امنیت جانی و مالی مسافران و گردشگران نوروزی توسط نیروی انتظامی، زیباسازی و نظافت شهرها، اطلاع رسانی مناسب و همه جانبه در خصوص اماکن تاریخی، گردشگری، در دسترس قرار دادن اقلام و اجناس مورد نیاز مسافران و... را نیز مورد تاکید قرارداد و رعایت این نکات را در جلب رضایت مسافران نورزوی موثر خواند.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به وضعیت راهها و خیابانهای استان به خصوص شهرستان ارومیه خطاب به مدیرکل راه و ترابری و شهردار ارومیه عنوان کرد: چاله های جاده های درون و برون شهری با همکاری اداره راه و ترابری باید برطرف شود و با توجه به ایام پایانی سال از مرمت و بازسازی تمامی خیابانها و معابر نیز باید خودداری شود.

وی ایجاد مراکز عرضه مواد غذایی با قیمت مناسب، طراحی و برنامه ریزی برنامه های فرهنگی و تفریحی مناسب در مراکز تفریحی و فرهنگی برای مسافران نوروزی را نیز از اهم برنامه های ستاد تسهیلات نوروزی در جذب و جلب نظر میهمانان و مسافران نوروزی استان عنوان کرد.

قربانی همچنین خواستار آموزش و فرهنگ سازی از سوی رسانه ها و صدا و سیما برای مردم استان در برخورد با گردشگران و میهمانان نورزوی شد و یادآور شد: در این راستا تمام ادارات عضو ستاد تسهیلات نوروزی نیز تلاش کنند اول زیرساخت ها را آماده کنند بعد ابزار رعایت کردن آداب و رسوم و... را به مردم یادآوری کنند.