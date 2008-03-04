اعلام آمادگی برای ارائه سرویس ارسال پیامک از طریق تلفن ثابت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد روح الهی امروز در یک کنفرانس خبری با اشاره به دایری 450 هزار شماره تلفن از ابتدای سال جاری تاکنون، حجم تلفن های مشغول به کار در استان تهران را شش میلیون شماره اعلام کرد و افزود: ضریب نفوذ تلفن ثابت در استان تهران هم اکنون 3/43 و در شهر تهران به 06/50 رسیده است.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری 356 هزار شماره فیش فروخته شده است افزود: در حال حاضر 12 هزار و 600 ودیعه در نوبت داریم که عمده ودایع به شهرستان کرج مربوط می شود.

روح الهی طول شبکه فیبر نوری در تهران را شش هزار و 700 کیلومتر اعلام کرده و در این باره گفت: 30 درصد از فیبر نوری در شبکه دسترسی و 70درصد بصورت یک فون است و با توجه به سیاست های حاکم بر شرکت، گسترش اکسز نوری به شدت در دستور کار قرار داده شده است.

وی خاطرنشان کرد: سه هزار و 862 پورت به شعب بانک های مختلف اختصاص داده شده است که گام بزرگی در راستای تأمین ارتباطات مورد نیاز بانک ها به شمار می رود.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران از ارایه فیبر نوری به 77 مرکز علمی و دانشگاهی خبر داد. روح الهی در این کنفرانس خبری بروز بودن واگذاری تلفن در شهرک های مسکونی اطراف شهر تهران نظیر شهر جدید پرند، هشتگرد و پردیس به غیر از فاز چهار را بروز اعلام کرد و افزود : در مجموع استان تهران وضعیت واگذاری تلفن در شرایط مطلوبی قرار دارد و تنها مرکزی که بزودی بروز خواهد شد مرکز شهید اندرزگوی کرج است.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران در بخشی دیگر از سخنان خود به موضوع ارسال پیامک از طریق تلفن ثابت اشاره کرد و در این باره گفت: شرکت مخابرات استان تهران به لحاظ فنی آمادگی کامل را برای ارایه این سرویس به مشترکان دارد و به محض انجام مراحل قانونی و تعیین تعرفه، این سرویس ارایه می شود.

وی خاطرنشان ساخت: پیش بینی می کنیم این سرویس در میان مشترکان شهرستانی و از تلفن ثابت به موبایل مورد استقبال واقع شود. روح الهی در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران درمورد مشکلات مربوط به اینترنت پرسرعت از ارایه طرحی که براساس آن توان فنی شرکت های مخابرات استانی با شرکتهای ارایه دهنده سرویس اینترنت پرسرعت، مضاعف خواهد شد خبر داد و افزود: درحال حاضر شرکت های مخابرات استانی در این حوزه مأموریتی ندارند و استدلال ما این است که فراهم شدن بستری مناسب برای حضور شرکت های مخابرات استانی تأثیر بسزایی در ارایه سرویس اینترنت پرسرعت دارد.

وی به مذاکرات مثبت با وزیر ارتباطات و رییس سازمان تنظیم مقررات اشاره کرد و افزود: کلیات طرح مورد توافق واقع شده و پیش بینی می کنیم با تشریک مساعی و تکمیل فعالیت های مربوط به حوزه تا سه سال آینده بیش از یک میلیون پورت در استان تهران ایجاد شود.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران با تأکید بر ضرورت تجدید نظر در تعرفه های تلفن ثابت گفت: در سه سال گذشته هیچ گونه افزایشی در تعرفه‌های تلفن ثابت حادث نشد و در مجموع این مسئله ضررهایی را متوجه دولت ساخته است.

وی با بیان اینکه در مقایسه با سایر کشورهای دنیا تعرفه تلفن ثابت در ایران در نازل ترین سطح آن است خواستار اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از ضرر و زیان های بیشتر و همچنین فراهم شدن زمینه های لازم برای ایجاد فرصت های سرمایه گذاری بیشتر شد.

روح الهی با اشاره به ممنوعیت خرید تجهیزات pcm از سوی شرکت مخابرات ایران گفت: از مجموع شش میلیون مشترک تلفن ثابت فقط 400 هزار مشترک به طور پراکنده دارای خطوطی هستند که تجهیزات PCM بر روی شبکه حوزه های آنها قرارا دارد. وی افزود براساس برنامه پنج ساله باید سالی 20 درصد از تجهیزات PCM جمع آوری شود.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران درباره خدمت رسانی به روستاییان با استفاده از تجهیزات شرکت ارتباطات سیار و ارایه خدمات از طریق شبکه تلفن ثابت گفت: حوزه جغرافیایی استان تهران گسترده نیست و این مسئله موجب شد تا بدون ایجاد شبکه ای مستقل برای روستاهای استان تهران و با استفاده از تجهیزات شرکت ارتباطات سیار، موفق به ارایه سرویس تلفن ثابت با قیمت 80 هزار تومان و تعرفه پالس تلفن ثابت شویم.

روح الهی از ارایه سرویس ویدئو کنفرانس و همچنین سرویس پرداخت قبوض تلفن ثابت بدون فیش و بدون مراجعه به بانک در آینده خبر داد.