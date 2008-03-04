اعتراضات فرمانداری به شورای شهر شبهه آمیز است / اعضای شورا اعتراضات فرمانداری را وارد ندانستند

به گزارش خبرنگار مهر، رسول خادم در جریان جلسه هشتاد و پنجم شورای شهر تهران که امروز در صحن علنی برگزار شد از روند اعتراضات فرمانداری نسبت به مصوبات شورا انتقاد کرد.

وی در این خصوص یاد آور شد: بسیاری از استنادات فرمانداری جهت اعتراض به شورا در طول سالیان و دوره های گذشته بی سابقه و بسیاری از آنها موضوعات زیر خاکی بوده است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا یاد آور شد: فرمانداری در بسیاری از اعتراضات خود به مصوبات شورا از قوانین ماخر استفاده کرده است که درست نیست و استمرار این روند در آینده ایجاد مشکل خواهد کرد.

لازم به ذکر است در جلسه امروز شورا از مجموع 8 دستور جلسه 3 دستور به بررسی اعتراض فرمانداری به مصوبات گذشته شورا اختصاص پیدا کرده بود.

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانداری تهران به مصوبه اخذ عوارض قطار شهری در شهر تهران اعتراض کرده و آن را با آیین نامه مالی شهرداری ها مغایر دانسته بود.

در اعتراض فرمانداری نسبت به این مصوبه همچنین آمده است، برابر تبصره 1 ماده 5 قانون تجمیع عوارض، وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک ازعوارض محلی بایستی حداکثر تا 15 بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی گردد در حالیکه تاریخ مصوبه شورا 14/11/86 و تاریخ ابلاغ مصوبه 21/11/86 می باشد.

فرمانداری تهران همچنین نسبت به مجوز اخذ عوارض از فعالیت شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به بنیادها و نهادهای مستقر در شهر تهران نیز اعتراض خود را ارائه کرده بود.

در همین حال "طرح جامع درآمدهای پایدار و سایر منابع مالی شهرداری تهران" دیگر مصوبه شورای شهر بود که مورد اعتراض فرمانداری تهران واقع شده بود که در این اعتراض عنوان شده، از آنجایی که طرح جامع تهران هنوز به تصویب نهایی نرسیده و ابلاغ نشده است و بنابراین نمی تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

فرمانداری تهران همچنین این مصوبه را مغایر آیین نامه مالی شهرداریها دانسته بود و در متن اعتراض فرمانداری آمده است: هر شهرداری دارای تعرفه ای خواهد بود که در آن کلیه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهایی که به وسیله شهرداری و موسسات تابعه به آن وصول و یا تحصیل می شود درج و هر نوع عوارض و یا بهای خدمات جدیدی که وضع و تصویب می شود یا هر نوع تغییری در تعرفه مذکور منعکس می شود.

در ادامه اعتراض فرمانداری آمده است: وزارت کشور برای تنظیم تعرفه و درج تغییرات بعدی و همچنین چگونگی وضع و تشخیص وصول انواع عوارض و درآمدها دستورالعملی جامع تهیه و برای راهنمایی به شهرداری ابلاغ خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از صحبت های خادم در پاسخ به اعتراضات فرمانداری، اعضای شورای شهرهیچکدام از اعتراضات عنوان شده را وارد ندانستند.