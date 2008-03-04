موضوع هسته ای ایران در دومین روز نشست شورای حکام / روسیه مخالف قطعنامه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک دیپلمات غربی پیش از نشست این شورا در اظهاراتی قابل تامل اظهارداشت :" ایران به خوبی به آنچه که جامعه بین المللی از آن درخواست می کند، گوش فراخواهد داد. مسلما ما هم اکنون در حال بررسی گامهای بعدی با توجه به تصمیم روشن و محکم شب گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد هستیم."

دیپلماتهای غربی همچنین در سایه فشارهای قدرتهای شورای امنیت در وین گفتند که شورای 35 عضوی حکام آژانس هم اکنون در حال بررسی قطعنامه ای برای کمک به افزایش فشارها علیه ایران است.

بر پایه گزارشهای شب گذشته، روسیه اصرار کرد که دربرابر رای آن در حمایت از تحریمها در نیویورک، قطعنامه آژانس حذف شود، اما دیپلماتهای آمریکا ، انگلیس و فرانسه در وین، چنین معامله ای را رد کردند.یک دیپلمات غربی گفت :"گریگوری بردنیکوف" نماینده روسیه در آژانس این گزارشها را انکار کرده است."

بر پایه این گزارش، اگر چنین قطعنامه ای تصویب شود، این اولین بار طی دو سال گذشته است .

قطعنامه 1803 شب گذشته شورای امنیت به ایران سه ماه فرصت می دهد تا به درخواستهای شورا و آژانس مبنی بر تعلیق غنی سازی اورانیوم و بازفراوری پایبند باشد تا به احیای فرایند اعتماد سازی نسبت به ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای خود کمک کند. قطعنامه های قبلی هم مهلت های مشابه ای را مطرح کرده بودند.

شورای حکام آژانس قرار است در دومین روز نشست فصلی خود در ماه مارس به موضوعات دیگری از جمله روند خلع سلاح هسته ای کره شمالی نیز بپردازد.

شورای امنیت سازمان ملل متحد در ادامه اقدامهای غیرقانونی و نامشروع خود بدون توجه به گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر حل تمام مسائل باقیمانده در مسئله هسته ای ایران، شامگاه دوشنبه 13 اسفند قطعنامه سوم تحریمها علیه تهران را تصویب کرد.

بر پایه این گزارش، این قطعنامه جدید شامل محدودیتها و ممنوعیتهای سفر برای تعداد بیشتری از مقامهای ایرانی ، گسترش حوزه مسدود کردن سرمایه ها ، ممنوعیتها بر آیتمهای دومنظوره، اعتبارهای صادراتی، کنترل و نظارت مالی ، نظارت بر محموله های هوایی و دریایی و گامهای احتمالی بعدی است.