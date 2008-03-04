آمریکا ذهنیت دوره جنگ سرد خود را رها کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "گین گنگ" که در جمع خبرنگاران سخن می گفت، با بیان این مطلب در ادامه افزود : گزارش پنتاگون شامل مجموعه ای از اطلاعاتی است که به کلی از حقیقت منحرف شده اند. این گزارش دخالت آمریکا در امور داخلی چین را نشان می دهد.

سخنگوی وزارت امورخارجه چین در ادامه افزود : چین با عزمی استوار در برابر این گزارش می ایستد و پاسخی رسمی به این گزارش آمریکا می دهد.

به گفته این مقام چینی، انجام این قبیل اقدامات به سود روابط دوجانبه چین و آمریکا نیست.

گنگ با اشاره به اینکه چین برای هیچ کشوری تهدید به شمار نمی رود، گفت : ما از آمریکا می خواهیم ذهنیت دوره جنگ سرد خود را رها کرده و به درکی درست از چین و پیشرفتهای این کشور برسد.

بر اساس این گزارش، وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) روز گذشته با انتشار گزارشی درباره توان نظامی چین و اشاره به فعالیتهای غیر شفاف چین دربخش نظامی از افزایش توان نظامی پکن ابراز نگرانی کرده بود.

در این گزارش آمده بود : افزایش تواناییهای نظامی چین توازن نظامی موجود در شرق آسیا را به هم می زند.بلافاصله پس از انتشار این گزارش، وزارت دفاع چین اعلام کرد که با افزایش 17.6 درصد بودجه نظامی خود، این بودجه را در سال 2008 میلادی به 57 میلیارد دلار می رساند.