اعتبارات کمکی شهرداران اردبیل 100 درصد تخصیص یافته است

ناصر هاشم پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال آینده نیز اعتبارات مربوط به طرحهای جامع شهری و فضای سبز در ابتدای سال تعیین و اعلام خواهد شد.

وی با بیان اینکه متوسط فضای سبز موجود در مناطق شهری استان اردبیل از متوسط کشوری پایین تر است، افزود: در این خصوص شهرداری های استان باید نسبت به کاشت درختان و احداث فضای سبز جدید در مناطق شهری اقدامات جدی صورت دهند.

هاشم پور عنوان کرد: شهرداری اردبیل نیز در تلاش است تا پایان تیرماه سال آینده حدود 250 هزار اصله نهال از انواع درختان ون، افرا، اقاقیا و ... را در سطح شهر غرس نماید.

این مسئول تاکید کرد: اداره کل منابع طبیعی اردبیل نیز برنامه هایی را در روز درختکاری و ایام بعد از آن اجرا خواهد کرد.

وی با اشاره به تاثیر فضای سبز در جلوگیری از آلودگی های صوتی و زیست محیطی و نیز زیباسازی محیط شهری یادآور شد: استان اردبیل از حیث بارندگی جزء مناطق نیمه خشک محسوب می شود بر همین اساس حفظ فضای سبز موجود به عنوان رکن مهم در زیبا سازی شهرهای استان، همکاری جدی و مستمر مردم را می طلبد.

معاون عمرانی استاندار با انتقاد از نبود درختان سوزنی برگ و همیشه سبز در مرکز استان خاطرنشان کرد: این امر فضای عمومی شهر را در نیمه دوم سال دلگیر ساخته و عدم پویایی و نشاط را در بین مردم باعث می شود که این امر در زندگی و روحیه مردم تاثیر منفی می گذارد.

وی اظهار امیدواری کرد: امیدواریم با اجرا و اتمام برنامه های پیش بینی شده، سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اردبیل، تحول مثبتی در این خصوص حاصل شود.