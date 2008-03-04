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۱۴ اسفند ۱۳۸۶، ۱۴:۰۸

اعتبارات کمکی شهرداران اردبیل 100 درصد تخصیص یافته است

اردبیل - خبرگزاری مهر: معاون استاندار اردبیل گفت: با هدف کمک به بهینه سازی محیط شهری، اعتبارات کمکی شهرداران استان در سال جاری با 100 درصد تخصیص در اختیار آنان قرار گرفته است.

ناصر هاشم پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال آینده نیز اعتبارات مربوط به طرحهای جامع شهری و فضای سبز در ابتدای سال تعیین و اعلام خواهد شد.

وی با بیان اینکه متوسط فضای سبز موجود در مناطق شهری استان اردبیل از متوسط کشوری پایین تر است، افزود: در این خصوص شهرداری های استان باید نسبت به کاشت درختان و احداث فضای سبز جدید در مناطق شهری اقدامات جدی صورت دهند.

هاشم پور عنوان کرد: شهرداری اردبیل نیز در تلاش است تا پایان تیرماه سال آینده حدود 250 هزار اصله نهال از انواع درختان ون، افرا، اقاقیا و ... را در سطح شهر غرس نماید.

این مسئول تاکید کرد: اداره کل منابع طبیعی اردبیل نیز برنامه هایی را در روز درختکاری و ایام بعد از آن اجرا خواهد کرد.

وی با اشاره به تاثیر فضای سبز در جلوگیری از آلودگی های صوتی و زیست محیطی و نیز زیباسازی محیط شهری یادآور شد: استان اردبیل از حیث بارندگی جزء مناطق نیمه خشک محسوب می شود بر همین اساس حفظ فضای سبز موجود به عنوان رکن مهم در زیبا سازی شهرهای استان، همکاری جدی و مستمر مردم را می طلبد.

معاون عمرانی استاندار با انتقاد از نبود درختان سوزنی برگ و همیشه سبز در مرکز استان خاطرنشان کرد: این امر فضای عمومی شهر را در نیمه دوم سال دلگیر ساخته و عدم پویایی و نشاط را در بین مردم باعث می شود که این امر در زندگی و روحیه مردم تاثیر منفی می گذارد.

وی اظهار امیدواری کرد: امیدواریم با اجرا و اتمام برنامه های پیش بینی شده، سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اردبیل، تحول مثبتی در این خصوص حاصل شود.

کد مطلب 649618

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