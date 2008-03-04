300 هزار اصله نهال در خراسان جنوبی توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مدیرکل منابع طبیعی خراسان جنوبی، ظهر امروز در جمع خبرنگاران، شعار امسال هفته منابع طبیعی را اتحاد ملی انسجام اسلامی، حفاظت از منابع طبیعی حمایت از نسلها عنوان کرد و افزود: در سال جاری بیش از 330 هزار اصله نهال در این استان تولید شده است.

حبیب الله شریفی از وجود سه مرکز تولید نهال در این استان خبر داد و اظهار داشت: از این تعداد دو مرکز در شهرستان بیرجند و یک مرکز در شهرستان درمیان هستند.

وی با اشاره به عملیات بیابان زدایی در سطح بیش از 14 هزار هکتار از بیابانهای این استان طی سال جاری عنوان کرد: در سال جاری بیش از 350 هزار هکتار ممیزی مراتع در سطح این استان انجام شده است.

شریفی ذخیره نزولات آسمانی توسط منابع طبیعی در سطح استان را دو هزار و 600 هکتار اعلام کرد و خاطرنشان کرد: امسال بیش از 600 هزار هکتار از مراتع این استان بوته کاری شده است.

مدیرکل منابع طبیعی خراسان جنوبی در مراسم جشن درختکاری، برگزاری جلسه شورای حفاظت استان، سخنرانی کارشناسان در مدارس، گردهمایی قضات در شهرستانها، توزیع نهال رایگان، برگزاری مسابقه دوچرخه سواری، مانور یگان حفاظت منابع طبیعی این استان را از جمله برنامه های هفته منابع طبیعی و روز درختکاری در خراسان جنوبی برشمرد.