به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر اشعری رئیس کتابخانه ملی در این نشست نسخ خطی را برگه های هویت ملی خواند و گفت: هم اندیشی کارشناسان بخشهای خطی مراکزی که این نسخ را نگهداری می کنند موجب حفاظت و ساماندهی این دارایی های ملی می شود. ما می توانیم با همکاری هم چهار فعالیت اصلی گردآوری، حفاظت، ساماندهی و اشاعه اطلاعات این نسخ را استاندارد کنیم.

وی گردآوری نسخ خطی در اختیار مردم و یا در مراکز غیر امن را یکی از دغدغه های اصلی حفاظت از نسخ خطی دانست و افزود: متأسفانه عدم توجه کافی به این موضوع یکی از راه های آسان شدن خروج غیر قانونی این کتب از کشور است.

مشاور فرهنگی رئیس جمهور تشکیل حافظه ملی دیجیتال نسخ خطی را اصلی ترین راهکار اطلاع رسانی کامل در این زمینه دانست و ادامه داد: مراکز مختلف باید با تغییر نگاه خود به این نسخ از دارایی شخصی به دارایی ملی زمینه های تشکیل این حافظه مشترک را فراهم سازند.

اشعری همچنین ضمن اشاره به ظرفیتهای آموزشی سازمان اسناد و کتابخانه ملی و نیاز مراکز مختلف پیشنهاد کرد دوره های آموزشی مرتبط با نسخ خطی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد برگزار شود.

دکتر حبیب الله عظیمی معاون کتابخانه ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی نیز در این نشست بررسی کارشناسی موضوعات مختلف نسخ خطی و ارائه راهکارهای عملیاتی را از دلایل اصلی برگزاری این هم اندیشی خواند.

در این نشست مسئولان و کارشناسان کتابخانه ملی، کتابخانه آستان قدس رضوی، مرکز احیای میراث اسلامی، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران و کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی به ارائه نظرات خود در مورد نسخ خطی و مسائل آن پرداختند.

این نشست به منظور هم اندیشی کتابخانه های بزرگ کشور در زمینه موضوعاتی نظیر بررسی راه های مقابله با خروج غیرقانونی نسخ خطی از کشور، ایجاد هماهنگی در فراهم آوری، فهرست نویسی و اطلاع رسانی این نسخ و همچنین تکمیل کسری های منابع خطی مراکز مختلف از طریق مبادله نسخه دیجیتال برگزار شد.