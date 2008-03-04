پنج تن مواد مخدر در استان کرمان کشف شد

سرهنگ ناصر ملک قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با تلاش رزمندگان هنگ چهارم تکاور ابوذر مستقر در کرمان در راستای مبارزه با اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر، طی 24 ساعت گذشته پنج تن انواع مخدر در استان کرمان از قاچاقچیان کشف شد.

وی تصریح کرد: در پی درگیری شدید رزمندگان اسلام با کاروان بزرگ قاچاقچیان در مناطق شمالی استان کرمان، بیش از چهار هزار کیلو تریاک کشف و ضبط شد.

قاسمی خاطرنشان کرد: در عملیاتی دیگر در محور کرمان - زاهدان، رزمندگان گردان مستقل تکاوری ‬شهید خالداری بم موفق به کشف 993 کیلوگرم تریاک از یک کامیون شدند.

وی یادآور شد: در اجرای طرح ایست و بازرسی در این محور 368 کیلوگرم تریاک و 72 کیلو گرم کریستال از یک اتومبیل عبوری به دست آمد.