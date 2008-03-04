ایجاد اولین رصدخانه ملی و حرفه ای کشور تا پایان دولت نهم

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر جواد لاریجانی شب گذشته در حاشیه جلسه هیئت امنای پژوهشگاه دانشهای بنیادی که با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در محل مجلس برگزار شد، گفت: این رصدخانه اولین رصدخانه ملی و حرفه ای کشور است که بعد از یک دوره 800 ساله از زمان خواجه نصیر الدین طوسی تاسیس می شود.

رئیس پژوهشگاه دانشهای بنیادی تاسیس این رصدخانه را افتخار آمیز توصیف کرد و افزود: امیدواریم که این رصدخانه تا پایان دوره دولت نهم به اتمام برسد.

وی همچنین در مورد مباحث مطرح شده در جلسه هیئت امنای پژوهشگاه گفت : در این جلسه عملکرد سال 86 پژوهشگاه در تمام بخشها بررسی شد.

لاریجانی در این باره افزود : همچنین مقررات و آیین نامه های مختلفی که مورد نیاز پژوهشگاه بود مورد بحث قرار گرفت و در خصوص بودجه آن مواردی به تصویب رسید.

رئیس پژوهشگاه دانش های بنیادی در خصوص فعالیتهای این پژوهشگاه در سال 1386 گفت: این پژوهشگاه با بیش از 130 مقاله در مجلات علمی دنیا و در کل با بیش از 6 هزار مقاله در سال گذشته یکی از مراکز مهم در زمینه دانشهای بنیادی می باشد.

وی افزود : پژوهشگاه دانشهای بنیادی برای دومین سال متوالی با توجه به حجم بالای تولیدات علمی که در سطح منطقه دارا است از طرف وزارت علوم به عنوان پژوهشگاه برتر معرفی شده است.

لاریجانی اظهار داشت: پژوهشگران این پژوهشگاه جوایز متعدد بین المللی را دریافت کرده اند.

در این جلسه برنامه های سال 87 و چشم انداز 10 ساله فعالیتهای پژوهشگاه دانشهای بنیادی نیز بررسی شد. پژوهشگاه دانشهای بنیادی نزدیک به 20 سال سابقه فعالیت دارد.