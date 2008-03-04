قیمت هتلهای آذربایجان غربی در تعطیلات نوروز 30 درصد کاهش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محمد اشتری، ظهر امروز در نشست ستاد تسهیلات نوروزی استان، برگزاری تورهای یک روزه از مکانهای دیدنی آذربایجان غربی، تهیه و توزیع 30 هزار جلد نقشه راهنمای مکانهای دیدنی استان، آموزش 50 نفر از دانشجویان رشته جهانگردی به عنوان راهنما را از دیگر فعالیتهای ستاد تسهیلات نوروزی استان در سال جاری عنوان کرد.

وی همچنین افزود: برای راهنمایی بیشتر مسافران نوروزی در این استان، 50 پایگاه اطلاع رسانی فعالیت خواهند کرد.

اشتری با اشاره به پتانسیل بالای استان در جذب گردشگر تصریح کرد: اردیبهشت ماه سال آینده "قره کلیسا" در ردیف آثار جهانی یونسکو به ثبت خواهد رسید.

وی با اشاره به عملکرد مثبت ستاد تسهیلات نورزوی در سال گذشته عنوان کرد: استان آذربایجان غربی با آمادگی کامل پذیرای گردشگران داخلی و خارجی و میهمانان نوروزی است.

در این نشست، هفته آخر سال جاری در استان بنا به پیشنهاد مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و دبیر ستاد تسهیلات نوروزی استان به عنوان هفته پاکی نامگذاری شد.

بر این اساس در این هفته تمامی دستگاه های اجرایی با مشارکت مردم اقدام به تنظیف و زیبا سازی شهر برای پذیرایی از میهمانان نورزوی خواهند کرد.

در این جلسه اعضای ستاد تسهیلات نوروزی آذربایجان غربی در خصوص برنامه های دستگاه های اجرایی برای فراهم کردن زمینه مناسب برای حضور میهمانان نوروزی در استان گزارش دادند.