قطعنامه سوم علیه ایران سیاسی و فاقد ارزش است/ 24 اسفند روز پاسخ به قطعنامه شورای امنیت

علاءالدین بروجردی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره چرایی صدور قطعنامه سوم شورای امنیت علیه ایران علی رغم گزارش مثبت البرادعی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، گفت: آمریکایی ها از ابتدای بحث هسته ای ایران، نسبت به صدور قطعنامه علیه کشور ما نگاهی سیاسی را دنبال می کرد و به همین علت هرگاه البرادعی و مجموعه آژانس در چارچوب قوانین و مقررات، گزارش مثبتی از فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران منشر می کرد، فشارهای همه جانبه ای به آژانس وارد می کرد که چرا گزارش مثبتی منتشر کرده است.

وی افزود: این اقدامات آمریکا به معنای زیر پا گذاشتن کلیه مقررات بین المللی و عهدنامه NPT است. متأسفانه آمریکا با سوء استفاده ازعضویت خود در شورای امنیت و با توجه به جایگاهش نسبت به سایر کشورها، فشارهای همه جانبه ای حتی به اعضای غیر دائم شورای امنیت وارد کرد تا بلکه بتواند به اهداف خود برسد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: در این راه حتی سارکوزی رئیس جمهور فرانسه نیز همچون بلر (نخست وزیر سابق انگلیس) آمریکا را همراهی کرد تا بلکه بتوانند به اتفاق آرا قطعنامه ای علیه ایران صادر کنند که در این مسیر ناکام ماندند، به طوری که اندونزی نسبت به صدور قطعنامه علیه ایران رأی ممتنع داد.

بروجردی تصریح کرد: همین که قطعنامه سوم علیه ایران با رأی ممتنع یکی از اعضای غیردائم شورای امنیت مواجه شد نشان می دهد که آمریکا در این راه به موفقیتی دست نیافته است.

وی، قطعنامه سوم شورای امنیت علیه ایران را غیر قابل اجرا دانست و گفت : با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران همه گام های لازم برای همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی را برداشته است، صدور قطعنامه سوم علیه کشورمان فاقد وجاهت قانونی است و فاقد ارزش محسوب می شود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه با اشاره به تقارن صدور قطعنامه سوم علیه ایران و انتخابات 24 اسفند، گفت: یکی از اهداف آمریکایی ها در صدور قطعنامه علیه کشورمان همین تقارن آن با انتخابات مجلس شورای اسلامی و میاندوره ای مجلس خبرگان رهبری است.

بروجردی گفت: اصرار آمریکا برای صدور قطعنامه سوم علیه کشورمان پیش از 24 اسفند به علت تأثیرگذاری این قطعنامه در افکار عمومی در داخل کشور است. دولت آمریکا این بار نیز نشان داد که از حداقل هوشمندی لازم برخوردار نیست.

وی ادامه داد: دولت آمریکا همچون گذشته مسیر نادرستی را در قبال ایران طی کرد چرا که ملت ما همواره درطول 30 سال اخیر نشان داده است که هرگاه احساس کند بیگانگان قصد دارند در امور داخلی کشور ما دخالت کنند در نقطه مقابل آنها خواهند ایستاد و پاسخ یاوه گویی های آنها را خواهد داد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بی اثر خواندن قطعنامه سوم شورای امنیت سازمان ملل علیه کشورمان، گفت: ملت ایران انشاءالله با حضور گسترده خود در انتخابات 24 اسفند بی اثر بودن این قعطنامه ها را به نمایش خواهند گذاشت.