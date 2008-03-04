نظارت بهداشتی بر فرآورده های خام دامی در خراسان جنوبی تشدید می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد رضایی، ظهر امروز در جمع خبرنگاران در بیرجند افزود: این اداره کل با هماهنگی ارگان‌های ذیربط از فعالیت خودروهایی که مبادرت به عرضه فرآورده‌ های خام دامی در معابر کنند، جلوگیری خواهند کرد.

وی با اشاره به کشیک های ویژه نورزی در دامپزشکی‌های شهرستانهای این استان اظهار داشت: در این مدت ارائه خدمات در زمینه صدور گواهی بهداشتی، قرنطینه‌ ای و حمل فرآورده‌های خام دامی در مراکز کشیک نوروزی انجام خواهد شد.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی عنوان کرد: شهروندان می توانند تخلفات بهداشتی در مورد فرآورده‌های خام دامی را از طریق تلفن‌های 4- 2233821- 0561 در مرکز استان و در شهرستانها به شبکه های دامپزشکی اطلاع دهند.

رضایی با بیان اینکه سازمان دامپزشکی کشور تنها مرجع کنترل بهداشتی ماهیان قرمز است، خاطرنشان کرد: مردم با توجه به اهمیت بهداشت فردی به ویژه در زمینه انتقال بیماریهای مشترک، ماهی قرمز مورد نیاز جهت سفره ‌های هفت سین خود را از مراکزی که تحت نظارت این سازمان در نظر گرفته شده است و با مجوز آرمدار مشخص است، تهیه کنند.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی از پرورش دهندگان، توزیع‌ کنندگان و عرضه‌ کنندگان ماهی قرمز خواست تا جهت دریافت مجوز بهداشتی و تحت پوشش قرار دادن مرکز خود تحت نظارت این سازمان به اداره کل دامپزشکی خراسان جنوبی و در شهرستان‌ها به شبکه های دامپزشکی مراجعه کنند.