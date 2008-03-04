همه باید اخلاق اسلامی را در انتخابات رعایت کنند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله مکارم شیرازی، ظهر امروز در دیدار رئیس ستاد بازرسی انتخابات اظهار داشت: اگر مردم ببینند که اخلاق اسلامی رعایت نمی‌شود در انتخابات شرکت نخواهند کرد.



وی افزود: اگر مردم مشاهده کنند که کاندیدا شدن در انتخابات برای هوای نفس است و اخلاق اسلامی در آن رعایت نمی‌شود به کسانی که به دنبال هوای نفس هستند، رای نخواهند داد.



استاد حوزه علمیه قم در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر تسریع در رایانه‌ ای برگزار شدن انتخابات عنوان کرد: در صورت انجام این کار، اطمینان بیشتری به انتخابات فراهم می‌شود، آرا محفوظ می‌ماند و دیگر کسی به نتیجه انتخابات اعتراض نمی‌کند.



وی انتخابات را امری مهم برشمرد و یادآور شد: اگر انتخاب کنندگان بدون دقت رای دهند و یا به فردی ناصالح رای دهند در کاری که او انجام می‌ دهد سهیم هستند و از سوی دیگر به فردی صالح رای دهند.



آیت الله مکارم شیرازی همچنین وظیفه نمایندگان مجلس و انتخاب شوندگان را دشوار توصیف کرد و گفت: گاهی حتی یک رای تاثیر مهمی بر سرنوشت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی کشور می ‌گذارد.



وی انتخابات را آبروی همگان دانست و گفت: اگر انتخابات خوب برگزار شود همه آبرومند می‌شویم و اگر دلسرد کننده باشد به نام همه تمام خواهد شد.