شرایط میزبانی در ماهشهر استاندارد است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود مشحون (رئیس فدراسیون بسکتبال) به همراه نصرت الله جعفریان (دبیر فدراسیون بسکتبال) که شنبه گذشته به دلیل مشغله کاری برنامه سفر خود به ماهشهر را لغو کرده بودند امروز عازم این شهرستان شدند تا شرایط میزبانی ماهشهر و امکانات سالن بسکتبال بندرامام را برای برگزاری رقابت های قهرمانی باشگاه های غرب آسیا بررسی و از مطلوب بودن همه جانبه آن مطمئن شوند.

نصرت الله جعفریان با بیان اینکه هیچ مشکلی در ماهشهر وجود ندارد و همه شرایط مهیای برگزاری این مسابقات است به خبرنگار مهر گفت: "سالن شهرک بعثت، سالن های غذاخوری و هتل در نظر گرفته شده برای اقامت تیم های شرکت کننده دارای استاندارهای لازم است. با این حساب هیچ مشکلی برگزاری رقابت ها را تهدید نمی کند".

دبیر فدراسیون بسکتبال اظهارداشت: " برای برگزاری هر چه بهتر مسابقات هماهنگی های لازم با مسئولان هیئت بسکتبال ماهشهر به عمل آمده تا هیچ گونه آسیبی متوجه رقابت ها نشود".

یازدهمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه های غرب آسیا با شرکت 9 تیم از سوریه (الجلا والاتحاد)، لبنان (بولواستارز و الریاضی) ، اردن (زین و ارتودکس) ،عراق (هیلا)، ایران (مهرام و صباباتری) برگزار خواهد شد.

تیم های شرکت کننده در رقابت های بسکتبال باشگاه های غرب آسیا 16 اسفند ماه وارد ماهشهر می شوند، رقابت ها نیز از 19 اسفند ماه آغاز شده و به مدت 8 روز ادامه خواهد داشت.

جلسه قرعه کشی برای تعیین گروه های چهار و پنج تیمی شنبه هفته آینده تشکیل می شود. سه تیم برتر مسابقات بسکتبال باشگاه های غرب آسیا جواز شرکت در رقابت های قهرمانی آسیا را به دست می آورند.