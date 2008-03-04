چین: قطعنامه جدید بر روابط تجاری ما با ایران تاثیری نخواهد گذاشت!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز،"گین گانگ" در یک کنفرانس خبری تصریح کرد: تجارت چین با ایران در روال "طبیعی" است.

وی افزود:چین همراه با دیگر کشورها تبادلات تجاری با ایران دارد. این تبادلات تجاری درسطحی طبیعی و همکاری بین کشورهای مستقل است.

گانگ خاطر نشان کرد: بنابراین آنها هیچ رابطه ای با طرحهای هسته ای ایران ندارند و بنابراین علیه قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد نیست. ما به [ادامه] چنین تبادلات تجاری امیدواریم و همکاری در چنین تبادلات تجاری را درخواست می کنیم.

وی تاکید کرد که پکن معتقد است بهترین راه برای برخورد با ایران از طریق گفتگو است.

سخنگوی وزارت خارجه چین اظهار داشت : هدف از این تحریمها تنبیه ایران نیست، بلکه اعمال فشار برای بازگشت به گفتگوها با هدف آغاز دورجدید تلاشهای دیپلماتیک است. چین امیدوار است قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد و آژانس بین المللی انرژی اتمی به شکلی جدی و به طور کامل اجرا شود.

اما وی درادامه افزود: گفتگوهای دیپلماتیک بهترین گزینه برای حل موضوع هسته ای ایران است.

شورای امنیت سازمان ملل متحد شب گذشته در ادامه اقدامهای غیرقانونی و نامشروع خود تحت فشارهای آمریکا، بدون توجه به گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی برحل تمام مسائل باقیمانده دربرنامه هسته ای ایران و ماهیت صلح آمیز آن، قطعنامه سوم تحریمها علیه تهران را تصویب کرد.