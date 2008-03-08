استان کرمان از لحاظ درآمد موقوفات در کشور سوم است

حجت الاسلام محمد قاسمی نژاد در گفتگو با مهر اظهار داشت: وقف یکی از راهکارهای اسلام برای توزیع درآمد و رفع فقر در جامعه می باشد که مورد تاکید قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: واقفان باید قبل از وقف زمینه های مورد نیاز جامعه را شناسایی کنند و با وقف هدفمند مشکلات جامعه را حل کنند.



وی خاطر نشان کرد: استان کرمان از لحاظ درآمد بقاع متبرکه در کشور رتبه هفتم را داراست که درآمد حاصل از آن در زمینه های خیر استفاده می شود.

قاسمی نژاد گفت: درآمد موقوفات در سال گذشته در استان کرمان 68 میلیارد ریال که 60 درصد از آن صرف اطعام و روضه خوانی شده است.

وی راه اندازی اداره اوقاف منطقه جنوب، نقشه برداری 65 بقعه متبرکه، تکمیل و راه اندازی مساجد بین راهی، تهیه 12 طرح جامع برای بقاع، آغاز بازسازی برخی بناهای مذهبی، توزیع یک میلیارد تومان اعتبار بین مساجد استان، ساخت 6 اداره اوقاف در شهرستان های مختلف و تاسیس واحد فرهنگی اداره کل اوقاف را از مهم ترین اقدامات اوقاف اعلام کرد.



