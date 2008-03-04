هدف گذاری کمیته امداد باید توانمندسازی محرومین باشد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، اسماعیل نجار، صبح امروز در جمع مسئولان کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) استان کردستان بر ایجاد حرفه و شغل را برای توانمندسازی خانواده های محروم استان کردستان تاکید کرد و اظهار داشت: برگزاری کارگاه های آموزشی برای خانواده های محروم و استفاده از تسهیلات برای ایجاد شغل می تواند در زمینه توانمندسازی محرومین مثمرثمر باشد.

استاندار کردستان اظهار داشت: باید زمینه هایی فراهم شود که از مهاجرت روستاییان به شهرها جلوگیری شود که در این زمینه نیز کمیته امداد می تواند در جهت تقویت زیرساخت های اقتصادی در روستاها از جمله ایجاد شغل و فراهم کردن سرپناه و مسکن برای مردم تلاش نماید.

نجار افزایش همکاری بین بنیاد مسکن و کمیته امداد را خواستار شد و ادامه داد: با توجه به طرح مقاوم سازی منازل روستایی بهترین فرصت برای استفاده از این امکان برای مقاوم سازی منازل محرومین ایجاد شده است که باید به نحو احسن از آن استفاده کرد.

وی بر دقت بیشتر در پذیرش و تحت پوشش قرار دادن خانوارهای محروم تاکید کرد و افزود: باید ضمن پالایش خانوارهای قبلی در مورد پذیرش خانوارها و افراد جدید به شدت دقت شود.

استاندار کردستان گفت: متاسفانه در حال حاضر در بین افرادی که از امکانات و تسهیلات کمیته امداد بهره می گیرند شاید خانوارهای غیرنیازمند نیز وجود داشته باشند که باید ضمن پالایش این جمع زمینه استفاده افراد نیازمند جامعه مهیا شود.

نجار با اشاره به پرداختن به موضوعات فرهنگی در استان خاطرنشان کرد: باید توجه و پرداختن به برنامه های فرهنگی در کمیته امداد بیشتر مورد توجه قرار گیرد زیرا اثر گذاری برنامه های فرهنگی در دراز مدت به نتیجه خواهد رسید.