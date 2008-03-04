طرح ویژه ترافیکی نوروز در استان کرمان اجرا می شود

سرهنگ مسعود غفوریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این طرح برای آسایش مسافران نوروز در استان کرمان همزمان با سراسر کشور از تاریخ 25 اسفندماه در کرمان برگزار می شود.

وی یادآور شد: این طرح با هدف بهبود عبور و مرور با اجرای صحیح مقررات راهنمایی و رانندگی، ارتقای سطح ایمنی در عبور و مرور و ایجاد اطمینان و آسودگی خاطر برای کسانی که در جاده ها سفر می کنند، انجام می شود.

غفوریان خاطرنشان کرد: در این طرح 100 تیم گشت جاده ای و 11 تیم نظارتی در جاده های استان کرمان مستقر خواهند شد و با تخلفات رانندگان برخورد خواهند کرد.

فرمانده پلیس راه استان کرمان بر لزوم فرهنگ سازی در زمینه احترام به قوانیین راهنمایی و رانندگی تاکید کرد و گفت: در سال جاری پنج هزار و 100 دانش آموز به عنوان همیار پلیس در طرح ترافیک نوروزی شرکت می کنند.