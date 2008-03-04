عدم تصویب چارت تشکیلاتی مرکز امور هیئت علمی/ ایجاد کتابخانه دیجیتال علوم پزشکی کشور

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به یزد، دکتر محسن نفر امروز در جمع معاونین آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور در یزد، افزود: ایجاد مرکز امور هیئت علمی به دستور وزیر بهداشت انجام شده است و اما ساختار تشکیلاتی این مرکز که تهیه شده باید از سوی معاونت توسعه و مدیریت منابع وزارت بهداشت ابلاغ شود که به دلیل پاره ای امور اداری این ابلاغ تاکنون انجام نگرفته است.

وی افزود: این موضوع باعث شده است که ایجاد واحد امور هیئت علمی در دانشگاههای علوم پزشکی به تأخیر بیافتد که ساماندهی امور هیئت علمی را با مشکل مواجه می کند.

رئیس مرکز امور هیئت علمی وزارت بهداشت ابراز امیدواری کرد با برطرف شدن این مشکل، ساختار تشکیلاتی امور هیئت علمی به زودی ابلاغ شود.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره آموزشی وزارت بهداشت با عنوان شهید مطهری در اردیبهشت ماه سال 87، خاطرنشان کرد: دانشگاههای علوم پزشکی فرآیندهای آموزشی برتر که در دانشگاه خود مورد تقدیر واقع می شوند را تا 20 فروردین ماه جاری به دبیرخانه جشنواره واقع در مرکز امور هیئت علمی ارائه خواهند کرد و تقدیر از فرآیندهای آموزشی برتر را در سه روز اول هفته آموزش به انجام می رسانند.

نفر یادآور شد: فرآیندهای مطلوب دانشگاهی در جشنواره آموزشی شهید مطهری وزارت بهداشت که در 12 اردیبهشت ماه برگزار می شود، به طور کشوری مورد تقدیر واقع می شود.

وی در خصوص کتابخانه دیجیتال علوم پزشکی کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر یک هزار و 500 مبنع الکترونیکی برای این کتابخانه از سوی وزارت بهداشت خریداری شده است و دانشگاههای علوم پزشکی نیز در حال تکمیل منابع خود با توجه به نیازهای تخصصی و فوق تخصصی آن دانشگاه هستند.

رئیس مرکز امور هیئت علمی وزارت بهداشت افزود: کتابخانه دیجیتال علوم پزشکی کشور در اردیبهشت ماه سال آینده برای استفاده اعضای هیئت علمی آماده می شود.

وی در پاسخ به سئوالات معاونین آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی در خصوص سرنوشت آئین نامه ارتقاء اعضای هئیت علمی پس از 6 ماه که از زمان تدوین آن می گذرد، گفت: آئین نامه از سوی وزارت بهداشت تکمیل شد و برای ابلاغ به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شده که از سوی این شورا باید ابلاغ صورت گیرد.

نفر بر لزوم توجه به هیئت علمی به عنوان یکی از سه رکن اصلی آموزش در علوم پزشکی تأکید کرد و گفت: این رکن در مقایسه با دانشجو و محتوا مورد غفلت واقع شده است.