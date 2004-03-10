طرح جذب نخبگان در نظام اداري تصويب شد

به گزارش خبرگزاري مهر اين طرح به منظور جلوگيري از فرار مغزها، كمك به استقرار نظام شايسته گزيني و شايسته سالاري در دستگاههاي اجرايي كشور كه نهايتا منجر به تقويت بنيه كارشناسي دستگاههاي اجرايي با نيروهاي توانمند، دانشمند و مستعد خواهد شد، در چارچوب "طرح جذب و نگهداري نيروهاي نخبه در دستگاههاي دولتي" مطرح و تصويب شد.

شناور شدن ساعات كاري، تقليل سوابق تجربي براي احراز پست هاي مديريتي، فوق العاده ويژه نخبگان، افزايش حق التحصين و حق التاليف و نيز حذف تشريفات استخدامي از جمله امتيازهاي مورد تاكيد در اين مصوبه است.

اين افراد از نظر تسهيلات و خدمات رفاهي، مشمول طرح رفاهي اعضاي هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مي باشند.

همچنين براساس اين مصوبه نخبگان براي استفاده از بورسهاي كوتاه مدت داخلي و خارجي كشور در اولويت قرار دارند.

دستگاههاي اجرايي نيز بر اساس مصوبه مذكور موظف شدند يك نسخه از حكم استخدامي نخبگان را براي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال دارند تا اين سازمان نسبت به ايجاد بانك اطلاعات نخبگان كشور براي استفاده در برنامه هاي آموزشي و پيشنهاد براي سمت هاي مديريتي اقدام نمايد.

در اين جلسه همچنين شاخص هاي اختصاصي ارزيابي عملكرد وزارتخانه هاي كشور و علوم، تحقيقات و فناوري مطرح و تصويب شد.