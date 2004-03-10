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۲۰ اسفند ۱۳۸۲، ۲۱:۰۶

در جلسه شوراي عالي اداري به رياست معاون اول رئيس جمهور

طرح جذب نخبگان در نظام اداري تصويب شد

در جلسه شوراي عالي اداري كه عصر امروز به رياست دكتر عارف و با حضور ساير اعضا تشكيل شد، پيشنهاد جذب نخبگان در نظام اداري تصويب شد.

به گزارش خبرگزاري مهر اين طرح به منظور جلوگيري از فرار مغزها، كمك به استقرار نظام شايسته گزيني و شايسته سالاري در دستگاههاي اجرايي كشور كه نهايتا منجر به تقويت بنيه كارشناسي دستگاههاي اجرايي با نيروهاي توانمند، دانشمند و مستعد خواهد شد، در چارچوب "طرح جذب و نگهداري نيروهاي نخبه در دستگاههاي دولتي" مطرح و تصويب شد.
شناور شدن ساعات كاري، تقليل سوابق تجربي براي احراز پست هاي مديريتي، فوق العاده ويژه نخبگان، افزايش حق التحصين و حق التاليف و نيز حذف تشريفات استخدامي از جمله امتيازهاي مورد تاكيد در اين مصوبه است.
اين افراد از نظر تسهيلات و خدمات رفاهي، مشمول طرح رفاهي اعضاي هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مي باشند.
همچنين براساس اين مصوبه نخبگان براي استفاده از بورسهاي كوتاه مدت داخلي و خارجي كشور در اولويت قرار دارند.
دستگاههاي اجرايي نيز بر اساس مصوبه مذكور موظف شدند يك نسخه از حكم استخدامي نخبگان را براي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال دارند تا اين سازمان نسبت به ايجاد بانك اطلاعات نخبگان كشور براي استفاده در برنامه هاي آموزشي و پيشنهاد براي سمت هاي مديريتي اقدام نمايد.

در اين جلسه همچنين شاخص هاي اختصاصي ارزيابي عملكرد وزارتخانه هاي كشور و علوم، تحقيقات و فناوري مطرح و تصويب شد.

 

کد مطلب 64966

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