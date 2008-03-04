ابوالغیط به اردوگاه 14 مارس پیوسته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه السفیر چاپ لبنان، میشل عون افزود: باید ابوالغیط را به جریان حاکم در لبنان ملحق کرد. ما سنتهای دموکراتیک خود را داریم و این جز حقوق ما است که چیزی را بپذیریم یا آن را رد کنیم.

رهبر جریان ملی آزاد لبنان خاطرنشان کرد: کسی که طرح کاری اتحادیه عرب را از بین برد، ما نیستیم، بلکه جریان حاکم است که از آن دفاع می شود.

عون خاطرنشان کرد: مخالفان سنیوره طرح کاری اتحادیه عرب را رد نکرده است. این طرح با خطوط کلی مطرح شد تا ما آن را تفسیر کنیم، اما اگر تفسیر بنا بر میل جریان حاکم در لبنان خواهد بود تا بحران این کشور ادامه پیدا کند ما خیلی از این طرح کاری اتحادیه عرب ممنون هستیم.

لازم به ذکر است وزیر امور خارجه مصر روز گذشته در گفتگو با روزنامه الوفد مصر با بیان اینکه طرح کاری اتحادیه عرب تنها راه حل بحران لبنان است، گفته بود: جریان حاکم در لبنان این طرح را پذیرفته اند، اما مخالفان آن را رد کرده اند.

روزنامه السفیر همچنین به نقل از برخی منابع مخالفان از موضع ابوالغیط انتقاد و اعلام کرد: موضع وزیر امور خارجه مصر در راستای اعمال فشار بر سوریه اتخاذ شده است. این موضع مبتنی بر هیچ دستاوردی علمی نیست و به صداقت کشور عربی همچون مصر خدشه وارد می کند.