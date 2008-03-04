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۱۴ اسفند ۱۳۸۶، ۱۹:۳۰

طرح تقویم کوچ ایلهای عشایر خراسان رضوی تدوین شد

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرکل منابع طبیعی خراسان رضوی گفت: طرح تقویم کوچ ایلهای عشایر استان خراسان رضوی در 11 شهرستان عشایری استان طی سه سال تدوین شده است.

محمد حسن شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: شیوه زیست عشایر کوچیده در فرآیند تغییر و تحولات اقتصادی و فرهنگی در مقایسه با دیگر جوامع، کمتر دستخوش عوامل دگرگون ساز قرار گرفته اند و در دستیابی به شاخص های رشد و توسعه و بهره گیری از فن آوریهای نوین صنعتی با مشکلاتی مواجه بوده اند.

وی افزود: علاوه بر آن با افزایش جمعیت دامهای عشایر و مشکلات موجود در مسیر کوچ و ییلاق و قشلاق و کمبود علوفه و آب و ... طرح تقویم کوچ ایلهای عشایر در دستور کار اداره کل منابع طبیعی و عشایر استان قرار گرفت.

شریعتی عنوان کرد: در این طرح سطح وضعیت مراتع عشایری، وضعیت ممیزی، صدور پروانه چرا، تعداد بهره برداران عشایری، وضعیت عشایر در استان، وضعیت دام عشایر، بررسی وضعیت تعادل دام و مرتع و برآورد کمبود علوفه، تهیه لیست دقیق دامداران عشایری همچنین وضعیت استقرار عشایر و سوابق تاریخی آنها و ... قابل مشاهده است.

وی اظهار داشت: بررسی منابع آب مورد نیاز عشایر در ییلاق و قشلاق، مسیر کوچ و در نهایت جمع بندی مسائل و مشکلات عشایر از جنبه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... از برنامه های این طرح است.

این مسئول خاطرنشان کرد: ارائه راهکارهایی در راستای کاهش و رفع مشکلات عشایر نیز در این طرح تدوین شده است و در نهایت مرز مشترک مراتع شهرستانها و استانهای مجاور نیز مورد توجه قرار گرفته است.

کد مطلب 649669

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