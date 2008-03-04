طرح تقویم کوچ ایلهای عشایر خراسان رضوی تدوین شد

محمد حسن شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: شیوه زیست عشایر کوچیده در فرآیند تغییر و تحولات اقتصادی و فرهنگی در مقایسه با دیگر جوامع، کمتر دستخوش عوامل دگرگون ساز قرار گرفته اند و در دستیابی به شاخص های رشد و توسعه و بهره گیری از فن آوریهای نوین صنعتی با مشکلاتی مواجه بوده اند.

وی افزود: علاوه بر آن با افزایش جمعیت دامهای عشایر و مشکلات موجود در مسیر کوچ و ییلاق و قشلاق و کمبود علوفه و آب و ... طرح تقویم کوچ ایلهای عشایر در دستور کار اداره کل منابع طبیعی و عشایر استان قرار گرفت.

شریعتی عنوان کرد: در این طرح سطح وضعیت مراتع عشایری، وضعیت ممیزی، صدور پروانه چرا، تعداد بهره برداران عشایری، وضعیت عشایر در استان، وضعیت دام عشایر، بررسی وضعیت تعادل دام و مرتع و برآورد کمبود علوفه، تهیه لیست دقیق دامداران عشایری همچنین وضعیت استقرار عشایر و سوابق تاریخی آنها و ... قابل مشاهده است.

وی اظهار داشت: بررسی منابع آب مورد نیاز عشایر در ییلاق و قشلاق، مسیر کوچ و در نهایت جمع بندی مسائل و مشکلات عشایر از جنبه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... از برنامه های این طرح است.

این مسئول خاطرنشان کرد: ارائه راهکارهایی در راستای کاهش و رفع مشکلات عشایر نیز در این طرح تدوین شده است و در نهایت مرز مشترک مراتع شهرستانها و استانهای مجاور نیز مورد توجه قرار گرفته است.